Cuando comience la postemporada de béisbol dentro de unas semanas, es probable que el formato sea uno de los principales temas de debate.

Si los playoffs empezaran ahora, estos serían los cabezas de serie de la Liga Americana:

1. Rays de Tampa Bay (85-58)

2. White Sox de Chicago (75-68)

3. Astros de Houston (73-71)

4. Yankees de Nueva York (81-62)

5. Red Sox de Boston (79-65)

6. Guardians de Cleveland (73-71)

Eso significa que los equipos con los dos peores registros —Houston y Cleveland— se enfrentarían entre sí en la primera ronda, y el ganador se mediría a los White Sox en la Serie Divisional. Por su parte, los equipos con los tres mejores registros quedarían todos en el otro lado del cuadro, luchando por una plaza en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

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La razón por la que los emparejamientos van a quedar así es que los White Sox y Astros quedarían por delante de los Yankees y los Red Sox en la clasificación, al ser campeones de división. Al fin y al cabo, si los títulos de división no significan nada, ¿qué sentido tiene que existan?

Pero la pregunta que seguramente surgirá es la siguiente: ¿por qué no volver a clasificar a los equipos tras la ronda de comodines, de modo que el cabeza de serie se enfrente al número 6 si pasa de ronda? O bien, los cabezas de serie podrían reasignarse por completo para la Serie Divisional en función de los resultados de la temporada regular, lo que significaría que, si Houston ganara en la primera ronda, los Astros serían el equipo con el peor balance restante y se enfrentarían a los Rays.

En cambio, tal y como está configurado actualmente el sistema, el Tampa Bay, como cabeza de serie, se enfrentaría al equipo con el segundo mejor balance de la liga o al equipo con el tercer mejor balance. No es precisamente una gran recompensa.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.