La temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) se pondrá en marcha el miércoles, 4 de noviembre, con una jornada de tres partidos que pondrá en acción desde el primer día a sus seis franquicias.

La campaña abrirá con los subcampeones Leones de Ponce visitando a los campeones defensores Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn, los Senadores de San Juan enfrentando a los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Indios de Mayagüez midiéndose a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

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La fase regular se extenderá hasta el lunes, 28 de diciembre.

“Venimos de una temporada muy positiva para La Pro, en la que recibimos a cerca de 381,000 fanáticos en nuestros estadios. Esa respuesta demuestra el entusiasmo que existe por nuestro béisbol profesional y nos motiva a continuar trabajando para que esa asistencia siga creciendo. Para la temporada 2026-27 queremos ofrecer un torneo altamente competitivo, con grandes atractivos para nuestra fanaticada y seguir fortaleciendo la conexión de La Pro con el público dentro y fuera de Puerto Rico”, expresó el presidente de la LBPRC, Juan A. Flores Galarza, en declaraciones escritas.

El calendario incluye varias fechas particulares como la del martes, 10 de noviembre cuando los tres partidos de la jornada comenzarán a las 10:00 a.m. como parte de una iniciativa conjunta con el Departamento de Educación para celebrar el Día Oficial de los Estudiantes. Este día Carolina visitará a Caguas, Mayagüez a Ponce y Santurce a San Juan.

Asimismo, esta campaña el Día Oficial de Roberto Clemente Walker, que tradicionalmente se ha celebrado el 21 de diciembre, se celebrará el domingo, 20 de diciembre de 2026 cuando Santurce visite a Carolina, Caguas a Mayagüez y Ponce a San Juan.

Wild Card y postemporada

Al concluir la fase regular, el miércoles, 30 de diciembre, está reservado para un posible Juego de ‘wild card’ que podría definir el último boleto a la postemporada.

Al igual que en las temporadas anteriores, si el equipo que finaliza en quinto lugar queda a un juego de diferencia del cuarto lugar, se jugará un partido de muerte súbita. Si gana la novena que terminó cuarta, clasificará a la postemporada.

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De salir airoso el equipo que finalizó quinto, se disputará un segundo partido a siete entradas ese mismo día, y el ganador obtendrá el cuarto y último boleto a las semifinales. Por lo tanto, el quinto lugar tendría que ganar ambos partidos para avanzar.

Las semifinales comenzarán el sábado, 2 de enero de 2027. El primer lugar enfrentará al cuarto y el segundo al tercero en series al mejor de siete partidos. De ser necesario, el séptimo juego de ambas series está programado para el domingo, 10 de enero de 2027.

El itinerario de la serie final será determinado tomando en consideración las fechas en que terminen las dos semifinales.

Horarios de los partidos

Los juegos de lunes a viernes comenzarán sus transmisiones a las 7:00 p.m. y se cantará “Play Ball” a las 7:21 p.m., salvo las excepciones establecidas en el calendario.

A diferecia de las pasadas temporadas, los partidos como local de Ponce, Mayagüez y Caguas de los sábados comenzarán sus transmisiones a las 5:00 p.m., con “Play Ball” a las 5:21 p.m. Los juegos como local de Carolina, San Juan y Santurce tendrán transmisión desde las 7:00 p.m. y “Play Ball” a las 7:21 p.m.

Los domingos, las transmisiones comenzarán a las 4:00 p.m. y el partido a las 4:21 p.m., con excepción de Carolina, donde la transmisión iniciará a las 5:00 p.m. y se cantará “Play Ball” a las 5:21 p.m.