Kylian Mbappé y Erling Haaland marcaron en la Liga de Campeones, mientras que el Real Madrid y el Manchester City comenzaron sus campañas con victorias este martes.

Mbappé adelantó al Real Madrid, 15 veces campeón, en los primeros compases del partido, que terminó con una victoria por 2-1 sobre el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

Haaland marcó los dos goles en la victoria por 2-0 del City, campeón de 2023, ante el Oporto.

Se espera que el Madrid y el City estén entre los principales rivales del París Saint-Germain, actual bicampeón, esta temporada, y ambos confiarán en sus delanteros estrella.

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El gol de Mbappé en el minuto 14 fue el número 71 que ha marcado en la máxima competición europea de clubes, lo que le permitió igualar al gran Raúl, del Real Madrid, en el quinto puesto de la clasificación histórica de goleadores. Haaland elevó su cuenta a 59 goles en 59 partidos de la Liga de Campeones.

El Borussia Dortmund venció al Villarreal por 3-2, y el Real Betis ganó por el mismo marcador en Lille.

El Aston Villa también se impuso por 3-2 al Club Brujas, y el AEK de Atenas se llevó la victoria por 1-0 ante el LASK.

El PSG debuta el miércoles contra el Slovan de Bratislava.

El Mourinho de siempre

José Mourinho volvió a la Liga de Campeones con el Madrid con una victoria, a pesar de que el Inter dominó la posesión.

Fue una actuación típica de Mourinho, en la que el Madrid supo aprovechar dos errores cometidos por los visitantes en la primera parte.

Cuando el Inter perdió el balón en su propio campo, Brahim Díaz asistió a Mbappé, quien superó a Josep Martínez con un disparo raso.

El portero del Inter se mostró entonces indeciso cuando Federico Valverde le presionó en su propia área y empujó el balón a la portería vacía.

El Inter, que terminó el partido con un 61 % de posesión, provocó un final de infarto cuando Carlos Augusto marcó en el minuto 77.

“Se critican mucho los partidos aburridos, pero hoy ha sido una locura; fácilmente podría haber acabado 7-6″, declaró Mourinho a la cadena Movistar.

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Mourinho ganó su segundo título de la Liga de Campeones con el Inter en 2010 y aspira a sumarse a figuras como Pep Guardiola, Luis Enrique y Zinedine Zidane al levantar el trofeo por tercera vez.

El imparable Haaland

Con cinco goles en sus últimos tres partidos, Haaland está en racha. Y podría haber marcado aún más de no ser por las heroicidades del portero del Oporto, Diogo Costa, en la primera parte.

Haaland acabó abriendo el marcador en el Estadio do Dragão con un cabezazo a los dos minutos de la segunda parte. En el tiempo de descuento, marcó el segundo gol del City con un remate de lado del pie, lo que sentenció la victoria y garantizó que el nuevo entrenador, Enzo Maresca, mantuviera su racha de victorias.

«Tenemos que aprender. Enzo nos exige mucho y nosotros tenemos que exigirnos mucho unos a otros», declaró Haaland a Amazon Prime. «Tenemos que ganar partidos porque en el Man City hay que ganar trofeos. Eso es lo que tenemos que hacer en este club».

El Villa debuta con una victoria

El Aston Villa dejó atrás sus problemas en la liga con una victoria sobre el Club Brugge.

La victoria en Bélgica puso fin a la racha inicial sin victorias ni goles del Villa en la temporada 2026-27, tras un comienzo difícil en la Premier League.

John McGinn marcó el primer gol de la temporada de la Liga de Campeones con un potente disparo raso desde un ángulo en el minuto 11. Hugo Vetlesen empató para el Brujas, pero Emiliano Buendía y Nicolás Jackson dieron al Villa una ventaja de 3-1 al descanso.

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Nicolo Tresoldi marcó de penalti para el equipo local en el minuto 61, pero el Villa aguantó y se llevó la victoria.

El entrenador del Villa, Unai Emery, espera que la victoria sirva para relanzar la temporada de su equipo tras las salidas este verano de jugadores estrella como Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa y Emi Martínez.

Su equipo, muy renovado, cayó derrotado ante el Brighton y el Arsenal en la Premier League y sumó su primer punto de la temporada con un empate a cero contra el Hull, recién ascendido, el sábado. En esos tres partidos solo había realizado un tiro a puerta.

Karetsas, del Dortmund, ingresado en el hospital

Konstantinos Karetsas, joven jugador del Borussia Dortmund, fue trasladado al hospital tras desplomarse sobre el césped a los 25 minutos de su debut en la Liga de Campeones.

“Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el terreno de juego debido a problemas circulatorios”, ha indicado el Dortmund en un comunicado. “Kosta se encuentra bien, dadas las circunstancias, y se dirige al hospital para someterse a más pruebas”.

Serhou Guirassy marcó tres goles —dos a favor del Dortmund y uno en propia puerta— en un final frenético contra el Villarreal.

Guirassy adelantó al Dortmund por 2-1 en el minuto 80 y, cinco minutos después, volvió a marcar desde el punto de penalti.

Un gol en propia puerta en el tiempo añadido dejó el marcador en 3-2.

Parrott vuelve a la carga

Han sido unos días muy ajetreados para Troy Parrott.

El internacional irlandés marcó su primer gol con su nuevo club, el Betis, con un tanto que dio la victoria en los últimos minutos contra el Madrid el viernes, y volvió a ver puerta con el gol decisivo en la victoria por 3-2 en Lille.

El AEK de Atenas se impuso al LASK por 1-0 gracias a un magnífico tiro libre de Razvan Marin en la primera parte.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.