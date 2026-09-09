Nueva York. Al final, tras cinco sets apasionantes y un tie-break muy reñido —y una vez concluido el partido más largo de la historia del Abierto de Estados Unidos—, Ben Shelton no era el único jugador que sonreía.

Carlos Alcaraz, el jugador al que Shelton acababa de derrotar en un partido maratoniano, emocionante y lleno de suspense, también sonreía.

El campeón defensor, ya destronado, esbozó una sonrisa mientras se dirigía a la red para abrazar a Shelton. Y volvió a hacerlo unos minutos más tarde, cuando se encontraba en un pasillo rodeado de periodistas, reflexionando sobre una noche que parecía haberle exigido hasta la última gota de fuerzas para soportarla.

PUBLICIDAD

BEN SHELTON DEFEATS CARLOS ALCARAZ IN AN ALL-TIMER! pic.twitter.com/ja17W0A6GT — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

“Me voy de la pista contento”, dijo Alcaraz. “Me voy de la pista con una sonrisa. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo he luchado”.

Probablemente no hubiera ni una sola persona en el estadio Arthur Ashe que no estuviera de acuerdo. Acababan de ver un juego de tenis durante cuatro horas y 28 minutos. Eso fue 43 minutos más que el previo récord fijado por el propio Alcaraz contra Jannick Sinner en los cuartos de final del US Open en el 2022.

Aunque muchos de los miles de aficionados que se quedaron hasta el final, a las 3:33 de la madrugada —sí, has leído bien la hora—, animaban a Shelton, el estadounidense mejor clasificado, que ahora se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe en semifinales, pero también hubo muchos que animaban a Alcaraz, uno de los jugadores más carismáticos de su generación y de cualquier otra, y uno de los jugadores con más talento natural que jamás haya existido.

Ben Shelton takes down Carlos Alcaraz in a five-set tiebreak to advance to the US Open semifinals!



It guarantees that an American will play in the US Open men's final.



Match point was at 3:33 a.m. ET.



Chris Fowler and John McEnroe with the call for ESPN. 🎾🇺🇸🎙️ https://t.co/7Vq8wN9JTu pic.twitter.com/JutJNupcEn — Awful Announcing (@awfulannouncing) September 9, 2026

“¡Olé, olé, olé, olé!“, coreaban los seguidores de Alcaraz, y ”¡Vamos, Carlos!“, compitiendo con los gritos de ”¡USA, USA!" o simplemente “¡Vamos, Ben!“.

Lo más importante es que Alcaraz afirmó que se marchaba en buena forma física. Eso había sido motivo de verdadera preocupación de cara a este Abierto de Estados Unidos, tras una pausa de cuatro meses debido a una lesión en la muñeca.

“Como dije antes de que empezara el torneo, mi objetivo era ir allí, competir, disputar este tipo de partidos y mantenerme en forma”, declaró tras su derrota por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10-7).

PUBLICIDAD

“Quiero decir que fue muy reñido, de verdad que estuvo muy reñido, así que me dio pena no haber conseguido la victoria al final, pero estoy contento… Físicamente estaba muy cansado, pero encontré la manera de darlo todo".

El español tampoco tuvo más que elogios para Shelton, quien disputó el mejor partido de su joven carrera para derrotar al siete veces campeón de Grand Slam.

“Shelton ha disputado un partido muy completo y muy maduro”, afirmó Alcaraz en español. “Sabía exactamente qué hacer en cada momento. Y, físicamente, es una bestia. Parecía que no tenía ningún punto débil”.

“Fue una auténtica batalla”, afirmó Shelton. “Carlos es uno de los mejores campeones de nuestro deporte. Sin duda, ha sido el combate que más he disfrutado en toda mi carrera”.

Alcaraz había llegado al Abierto de Estados Unidos con mucha incertidumbre sobre hasta qué punto su lesión en la muñeca seguía siendo un lastre.

Pero desde el principio parecía estar en buena forma y dijo que se sentía mejor de lo que esperaba. En sus cuatro primeros asaltos solo perdió un set.

“Me parece como si hubiera estado compitiendo todo este tiempo”, dijo al referirse a su prolongado descanso. “Me sorprende cómo me siento y cómo me recupero después de cada partido. Estoy muy contento por ello”, había declarado tras clasificarse para la cuarta ronda, “por poder rendir al máximo después de cada partido”.

Alcaraz también afirmó que, en el futuro, se tomaría descansos más largos, ya que no necesitaba seguir un ritmo concreto ni disputar muchos torneos. Y estaba tan relajado que, tras derrotar con facilidad a Tommy Paul en su partido de cuarta ronda, ni siquiera sabía a quién se enfrentaría a continuación. El excampeón del Abierto de Estados Unidos Andy Roddick, comentarista de ESPN, se lo hizo saber.

PUBLICIDAD

Luego llegaron los cuartos de final del martes (y del miércoles), y Shelton. Después de que Alcaraz ganara el primer set, muy reñido, Shelton empezó a jugar de forma espectacular. Se llevó los dos sets siguientes. Alcaraz remontó en el cuarto, y luego ambos se intercambiaron juegos en un quinto set de infarto.

Entre el público que animaba a Alcaraz se encontraban Anushka Sancheti y Prajakti Kapde. Las dos amigas, ambas de 28 años, habían viajado para asistir juntas al evento: Sancheti desde Atlanta y Kapde desde Raleigh, Carolina del Norte.

Ambos son seguidores de Alcaraz y, sin embargo, no solo nunca lo habían visto jugar en directo, sino que nunca habían asistido a un partido de tenis profesional.

Habían comprado las entradas sin saber quién iba a jugar. Y, de alguna manera, consiguieron ver no solo a su jugador favorito, sino a su jugador favorito en un partido del que seguramente se hablará durante años. Tanto por el récord que batió como por la increíble lucha que se vivió entre dos jóvenes extraordinarios de 23 años.

“Somos conscientes de lo histórico que es esto”, afirmó Sancheti.

Kapde añadió: “¡No nos lo podemos creer!"

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.