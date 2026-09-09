Nueva York. Para los Yankees de Nueva York, asegurar su 34ta temporada consecutiva con balance positivo fue más un hito que un logro.

“Somos los Yankees y vamos a ganar”, declaró el capitán Aaron Judge después de que Nueva York venciera el martes por la noche a los Colorado Rockies por 5-3, sumando así su 82da victoria. “Es una racha fantástica, pero creo que todos los que estamos aquí pensamos en el título”.

La racha de Nueva York es la segunda más larga de las cuatro grandes ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, solo por detrás del récord de los Yankees, con 39 temporadas consecutivas con balance positivo entre 1926 y 1964. El último balance negativo del equipo fue de 76-86 en 1992.

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“Es un buen reflejo de lo que ha sido esta organización durante décadas”, afirmó el entrenador Aaron Boone. “Me alegro de que hayamos vuelto a llegar hasta ahí, pero, sí, obviamente tenemos objetivos más importantes que perseguir”.

Nueva York no ha ganado la Serie Mundial desde que se alzó con su 27mo título en 2009. Boone recordó el año 2023, cuando los Yankees no lograron su 82da victoria hasta el penúltimo día de la temporada y, con un balance de 82-80, terminaron a siete partidos del último puesto de comodín de la Liga Americana.

“No es tan fácil como a veces cree la gente. En el 23, fue toda una lucha llegar hasta ahí”, afirmó.

Nueva York (82-62) ha igualado su mejor marca de la temporada, con 20 partidos por encima del 50%, y se encuentra a cuatro partidos del líder de la División Este de la Liga Americana, Tampa Bay, a falta de 18 partidos por disputar. Los Yankees han abierto una ventaja de tres partidos sobre Boston (80-65) en la lucha por el primer puesto de comodín de la Liga Americana y tienen el desempate a su favor tras ganar la serie de la temporada.

Judge regresó tras recuperarse de una costilla rota que le había mantenido fuera de juego desde el 31 de mayo y terminó con 0 de 3, dos strikeouts y un fly, tras jugar seis entradas en el jardín derecho.

“Es un paso más hacia la conquista de la Serie Mundial y hay que ganar muchos partidos”, afirmó. “Así que conseguir otra temporada victoriosa es fantástico. Pero creo que los chicos de aquí están ilusionados con lo que les espera”.

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La segunda racha más larga actualmente en la Major League Baseball es la de los Dodgers de Los Ángeles, con 16 temporadas consecutivas con balance positivo, una racha que comenzó en 2011.

Entre otros deportes, los récords son de 32, a cargo de los Montreal Canadiens de la NHL (1952-83); de 22, a cargo de los San Antonio Spurs de la NBA (1998-2019); y de 20, a cargo de los Dallas Cowboys de la NFL (1966-85).

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.