La Selección Nacional de baloncesto femenino tendrá este miércoles uno de sus mayores retos en la Copa del Mundo FIBA cuando se enfrente a China, cuarta en el escalafón global, en un partido que definirá uno de los boletos a los cuartos de final del torneo que se celebra en Berlín, Alemania.

Pero las boricuas no llegan a este importante encuentro sin la experiencia reciente ante dos de las potencias del baloncesto femenino tras enfrentar en la fase de grupos a Australia, número tres del mundo, y Bélgica, quinta en el ranking, antes de encontrarse con China a las 11:45 a.m. (hora de Puerto Rico).

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“Lo bueno es que del nivel de China ya hemos jugado varias veces, así que en ese sentido es bueno porque esos juegos que hemos pasado, te preparan para el próximo”, expresó el dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista a través de una conversación vía telefónica con Primera Hora .

“Estamos lista y vamos a ver si podemos replicar lo que hemos hecho en los en los pasados juegos”, añadió.

El equipo patrio avanzó el lunes a la ronda de eliminación directa como tercero del Grupo C con marca de 1-2, mientras China terminó segunda del Grupo D con récord de 2-1. Los reveses de las puertorriqueñas fueron precisamente contra las australianas y las belgas, y la victoria fue ante Turquía.

El técnico recoció que China representa un desafío particular por su tamaño y versatilidad. Las asiáticas cuentan con dos de las jugadoras más altas del torneo en Ziyu Zhang, de 7′3″, y Xu Chan, de 6′8″. La estatura promedio de China es de 6’2”, mientras que la de Puerto Rico es de 5’11”.

“China es un equipo grande. Tiene las dos jugadoras más grandes del torneo, tiene jugadoras medianas y tiene buenas tiradoras. Es un equipo complicado en ese sentido porque es un equipo híbrido, que puede tener diferentes alineaciones para hacerte la vida difícil”, explicó Batista.

“Cuando se va una de esas jugadoras grandes, sobre todo la de 7′3″, ellas se van a zonas y es bien difícil entrar hasta el canasto", agregó.

Chan ha sido la principal arma ofensiva de las asiáticas al promediar 17.3 puntos por partido, la misma cifra que registra la puertorriqueña nacionalizada Imani McGee.

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McGee, de hecho, ha sido la figuras más dominantes del torneo en la lucha por los rebotes, al liderar el certamen con 13 capturas por encuentro. Chan ocupa el tercer lugar en ese departamento con 11.3 capturas por partido.

“Medio irreal”

La Selección Nacional, sin embargo, ya tuvo un primer vistazo a las chinas antes del inicio del Mundial cuando se enfrentaron en un partido de fogueo en España.

Aunque las boricuas salieron airosas en un cerrado encuentro, Batista, indicó que no quiere utilizar ese resultado como referencia principal debido a que China no contó en ese momento con todas sus jugadoras importantes.

“Fue un fogueo medio irreal porque ellas no estaban completas. Les faltaban varias de las jugadoras estelares, incluyendo la mejor jugadora de ellas”, recordó el dirigente.

Trinity San Antonio ( FIBA )

“Dejarme llevar por eso solamente, pues no. Tenemos que ser mejores, obviamente, porque en el fogueo ellas no estaban completas y ahora están jugando diferente. Los juegos que son de fogueos es para ver combinaciones, no importa si tú ganas o pierdes. Tenemos que estar bien disciplinados en la parte ofensiva y bien disciplinados en la parte defensiva”, aseguró el estratega, al mencionar que las boricuas practicaron este martes.

“Gracias a Dios todas se encuentran muy bien. No hay ninguna que tenga dolencia ni nada por el estilo. Obviamente cansadas, pero eso es lo normal”, sostuvo.

11/12

De las “12 Magníficas”, Nina de León es la única jugadora que no ha visto acción en lo que va de la Copa del Mundo. Sin embargo, Batista manifestó que esa decisión corresponde puramente a la necesidad de cada juego.

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“El juego es el que te dicta. Yo creo que Nina va a tener posiblemente su oportunidad como la tuvo en el Centrobasket. Aquí es diferente porque los equipos son mucho más altos, las point guards son mucho más grandes”, explicó.

El estratega señaló que Puerto Rico cuenta con varias alternativas en la posición de armadora, entre ellas Pamela Rosado y Trinity San Antonio, mientras que, de ser necesario, también podría recurrir a Arella Guirantes y Zaida González.

“Básicamente ha sido una cuestión de matcheo. No es nada que pensemos que ella no está preparada ni nada por el estilo... Me encantaría que ella coja esa experiencia en cancha”, concluyó Batista.