El Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico estuvo hoy muy cerca de conseguir una victoria histórica sobre China y avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de FIBA, pero la selección asiática resistió el empuje boricua para imponerse por final 75-72.

Las puertorriqueñas, que nunca habían derrotado a China y habían perdido sus enfrentamientos anteriores por más de 20 puntos, llegaron al último periodo con ventaja de 53-52 después de un triple de Trinity San Antonio a segundos del cierre del tercer parcial.

San Antonio fue la gran figura ofensiva de Puerto Rico y terminó el juego con 24 puntos. Imani McGee aportó 16 puntos y nueve rebotes. Arella Guirantes les hizo coro con 11.

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Arella Guirantes intenta penetrar ante la defensa china. ( FIBA )

Puerto Rico había tomado el control del partido en los dos periodos anteriores, al ganar el segundo 19-17 y el tercero por 13-11, apoyado en una defensa intensa que buscó compensar la marcada desventaja en estatura ante un equipo chino que ocupa el cuarto lugar del mundo.

En el inicio del cuarto periodo, India Pagán anotó para darle a Puerto Rico su mayor ventaja del encuentro, 55-52. China respondió con cuatro puntos consecutivos, aprovechando una pérdida de balón en un pase de Tayra Meléndez, para devolver el partido al intercambio de canastos.

China volvió a tomar distancia, 64-59, a mitad del periodo, pero McGee apareció para cortar un balón en la pintura y luego anotó cerca del aro, además de convertir el tiro libre adicional para detener el avance chino.

Con 4:17 por jugar, China volvió a despegarse por cuatro puntos gracias a un mejor movimiento del balón. Sin embargo, Puerto Rico reaccionó nuevamente. Cuatro puntos consecutivos de Arella Guirantes y Pamela Rosado, luego de otro corte de balón de McGee, empataron el encuentro 66-66.

En la siguiente posesión, Guirantes fue sancionada con una falta ofensiva que generó cuestionamientos en la banca puertorriqueña. Luego, Han Xu convirtió un triple para darle a China ventaja de 69-66.

Más adelante, Xinyu Luo acertó otro tiro de tres, el cuarto de China en el periodo, para ampliar la ventaja a 72-66 y obligar a Puerto Rico a solicitar tiempo muerto con 1:40 por jugar.

McGee anotó en la pintura y Guirantes volvió a marcar con 25 segundos en el reloj para acercar a las boricuas 72-70. China respondió con dos tiros libres con 17.4 segundos para recuperar una ventaja de cuatro puntos, 74-70.

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Puerto Rico tuvo una última reacción, pero no fue suficiente para completar la remontada.

La selección terminó con 28 canastos en 70 intentos de campo para un 40% de efectividad, además de 18 rebotes ofensivos y 38 totales. También forzó 17 pérdidas de balón de China, pero terminó con 26 pérdidas propias.

El resultado dejó a las boricuas fuera de los cuartos de final, mientras China avanzó en la competencia.

Para Puerto Rico, la derrota cerró una actuación histórica en la que estuvo cerca de superar por primera vez a uno de los principales programas del baloncesto femenino mundial.

Las puertorriqueñas buscaban igualar su mejor actuación histórica en un Mundial. En 2022 llegaron por primera vez a los cuartos de final y terminaron el torneo en la octava posición global.