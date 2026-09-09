Entre pancartas con los nombres de las escuelas o jugadores, familiares, estudiantes y fanáticos se mezclaban con los cazatalentos que, desde las gradas, seguían cada jugada en el terreno del Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas en la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic.

El torneo, que reunió a 32 equipos de academias especializadas en béisbol, colegios privados y escuelas públicas de toda la Isla, ya este miércoles había reducido su matrícula a 16 novenas en la lucha por avanzar al Elite Eight.

Y mientras los jugadores buscaban ganarse un espacio en la siguiente ronda que se jugará el próximo lunes, el certamen también comenzaba a encontrar un lugar entre quienes conocen y siguen de cerca el béisbol boricua.

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“Esto está muy interesante. Agradecido de que un torneo nuevo nos permite a nosotros los scouts ver más peloteros porque casi siempre los que veía eran las academias”, compartió el veterano escucha de los Royals de Kansas City, Jhonny Ramos a Primera Hora desde las gradas del hogar de los Criollos de Cagua en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

“Me gusta ver la juventud jugar, competir y esforzarse”, agregó.

Para Ramos, el Buzzer Beater Baseball Classic también envía un mensaje importante a los jóvenes que buscan abrirse camino en el béisbol profesional.

“Es bueno que los muchachos de las escuelas públicas y de otros vean que los scouts no solamente ven los jugadores de las academias. Vamos a verlos todos y eso es importante”, afirmó Ramos.

Johnny Ramos ( José Santana (Buzzer Beater) )

La diversidad entre los participantes ha sido, precisamente, uno de los atractivos para el tambien scout Aníbal Zayas, de los Orioles de Baltimore.

“Aquí me estoy fijando que hay muchos muchachos que no estaban en la vista, como uno dice, y se están exponiendo a varios de los compañeros y están luciendo muy bien. Aquí en Puerto Rico hay mucho talento y en las escuelas públicas también se están dando”, manifestó Zayas a este medio.

Expectativas superadas

Desde otra línea de asientos del parque, Rubén Sierra, el escucha de los Athletics, observaba el desempeño de los equipos y coincidía en que el torneo ha resultado ser más atractivo de lo esperado.

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“El torneo ha sido bien interesante, más de lo que uno esperaba”, dijo Sierra.

El exjugador reconoció que las escuelas especializadas tienen cierta ventaja, pero resaltó el desempeño de programas que no cuentan con esa misma estructura.

Rubén Sierra ( José Santana (Buzzer Beater) )

“Obviamente hay unas escuelas que son especializadas en béisbol y están demostrando que están un poquito más avanzadas. Pero hay unos colegios que no son especializados, que han jugado una pelota bien buena. Son muchachos que saben jugar la pelota”, señaló Sierra.

“No son de renombre, pero son unos muchachos que vale la pena verlo jugar”, añadió.

Los protagonistas

Entre esos jóvenes que disfrutan de esta vitrina que cuenta, además, con estadísticas en tiempo real, entrevistas a los destacados, imágenes y grandes auspiciadores, se encuentra el intermedista y jardinero Ryan Cruz de la Escuela Superior Juan J. Maunez Pimentel, de Naguabo.

Su escuela, que cayó por nocaut 15-0 en el Sweet 16 ante la Manuel Cruz Maceira de Comerío, apenas atraviesa el segundo año de su programa de béisbol.

“Es una gran experiencia para la escuela, que es el segundo año del programa. Nos está dando muchas oportunidades para seguir en torneos así bien grandes”, comentó Cruz.

“Nos da oportunidades buenas para colegios ahí afuera, universidades y nos pueden ver más”, agregó el joven de 16 años.

En entrevista separada, Jeddriel Villegas, de Leadership Christian Academy (LCA), en Guaynabo, coincidió con Cruz.

“Todo ha estado súper organizado... la exposición brutal, los scouts allá en las gradas viendo el talento de nosotros. Nosotros demostrando nuestras habilidades. Se ve superbién el torneo”, afirmó el inicialista de la LCA, que avanzó al Elite Eight al vencer por la vía del nocaut 21-0 a el Instituto del Niño (IDN) de Carolina.

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“Llegó para quedarse”

Para el director y coordinador de torneos juveniles y de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil, José Mayo, el impacto del torneo trasciende los resultados.

Aunque visitó el evento por primera vez este miércoles, aseguró que lo que ha observado y escuchado hasta ahora apunta a una permanencia de la plataforma.

“Hoy (miércoles) es la primera vez que vengo a visitarlo, pero honestamente, de lo que he oído y he leído, es un éxito. Definitivamente ha llegado para quedarse”, manifestó Mayo.

A su juicio, el Buzzer Beater Baseball Classic ha creado una plataforma que beneficia a escuelas y jugadores por igual al concentrar en un mismo escenario a buena parte del talento juvenil del país. En las facilidades del Parque del Este de Caguas también se celebran partidos.

“Esto ha sido un beneficio para todas las escuelas de Puerto Rico que han sido invitadas y que esto sea un preámbulo para futuras otras escuelas”, expresó.

“Es la mejor exposición que ellos han tenido ahora mismo en todo el béisbol de Puerto Rico, porque aquí reúnen las mejores escuelas de Puerto Rico y aquí están los mejores jugadores de Puerto Rico que tendrán su futuro en el 2027”, concluyó Mayo.