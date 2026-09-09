Lionel Messi está a punto de convertirse en el accionista mayoritario del Eldense, club de Segunda División, según informó el miércoles el club español.

El Eldense, con sede cerca de la ciudad portuaria de Alicante, en el sureste de España, confirmó a The Associated Press que el ocho veces ganador del Balón de Oro había llegado a un acuerdo preliminar con los propietarios del club.

El acuerdo supondrá la adquisición de las acciones en poder de Grupo TH Soluciones, siempre que se completen los trámites legales y contractuales pendientes.

El club no ha facilitado detalles financieros ni ha indicado cuándo se formalizará el contrato.

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El Eldense se convertirá en el segundo club español en el que ha invertido la estrella argentina. A principios de este año, se convirtió en propietario de un equipo de quinta división, el UE Cornellà, con sede en Barcelona.

El Eldense despidió al entrenador Claudio Barragán el domingo tras sumar tan solo dos puntos en cuatro partidos de liga esta temporada.

Messi ha forjado un fuerte vínculo con España. Llegó a Barcelona a los 13 años, cuando él y su familia se trasladaron al país para probar suerte en la cantera del club.

Fue el mejor jugador de su generación durante dos décadas en el Barcelona, donde ganó numerosos títulos antes de marcharse en 2021.

Ahora, a sus 39 años, Messi ha sido incluido esta semana en la lista de finalistas para otro Balón de Oro tras llevar a Argentina al subcampeonato del Mundial y ganar la MLS con el Inter de Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.