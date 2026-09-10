La temporada número 52 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) se pondrá en acción este sábado con dos partidos que marcarán el inicio de una campaña que promete ser una de las más competitivas de los últimos años.

La jornada inaugural contará con los encuentros entre las Ganaderas de Hatillo y las campeonas Explosivas de Moca en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez, y las Criollas de Caguas frente a las Cariduras de Fajardo en el Coliseo Tomás Dones. Ambos choques desde las 8:00 p.m.

Muchas historias se escribirán, así que Primera Hora preparó una guía con todo lo que debes saber antes de lanzar el primer balón de la campaña 2026.

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Cuatro puntos cardinales

Con el traslado de las Cafetaleras de Yauco a Fajardo, la liga amplió su presencia a los cuatro puntos cardinales de la Isla y mantuvo en 10 el número de franquicias para esta temporada.

El Norte y el área metropolitana cuentan con cinco equipos: las máximas campeonas Gigantes de Carolina, las Cangrejeras de Santurce, las Atenienses de Manatí, las Pollitas de Isabela y las Ganaderas de Hatillo.

En el Sur figuran las Monarcas de Juana Díaz y las Leonas de Ponce, mientras que el Este estará representado por las Cariduras y las Criollas. Las Explosivas, por su parte, serán la representación del área Oeste.

“Con esto completamos lo que es tener equipos en todos los puntos importantes donde entendemos que hay hambre de baloncesto, porque algunas de estas plazas no tienen plaza del BSN”, expresó el presidente del BSNF, Gabriel “Gaby” Miranda, a este medio.

10 mundialistas estarán activas

Otro de los principales atractivos de esta temporada será la presencia de 10 de las 12 jugadoras que integran la Selección Nacional de baloncesto femenino en la Copa del Mundo FIBA Berlín 2026.

Las Atenienses contarán con Pamela Rosado e India Pagán; las Criollas tendrán a Jackie Benítez y Denis Solís; Tayra Meléndez jugará con las Gigantes; Brianna Jones defenderá los colores de las Cangrejeras; Nina de León estará con las Pollitas; Sofía Roma jugará con las Ganaderas; Zaida González será parte de las Cariduras; e Imani McGee regresará a las Monarcas.

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McGee vuelve a Juana Díaz luego de establecerse como una de las figuras más dominantes del torneo. Su desempeño de 21.4 puntos y 15.5 rebotes por cotejo la llevó a recibir los reconocimientos de Jugadora Más Valiosa y Defensa del Año del BSNF en 2025.

La importada de las Monarcas de Juana Díaz, Imani McGee. ( Jorge Correa )

La combinación de las mundialista, el resto del talento local y las importadas, augura, según Miranda, una campaña muy competitiva.

“Durante los últimos tres años, el último día es que se han decidido hasta los lugares de la sexta a la novena. Ha sido bien reñido. Pero este año yo creo que va a ser el más reñido de todo porque todos los equipos están trayendo refuerzos de calidad”, sostuvo Miranda.

“La liga está bien pareada”, añadió.

Las únicas dos integrantes del equipo patrio en el Mundial que no participarán de esta campaña del BSNF son Arella Guirantes y Trinity San Antonio. Aunque San Antonio no verá acción en la liga local pertenece a las Leonas.

Por otro lado, aunque no participó con Puerto Rico de la Copa FIBA este año, la jugadora nacionalizada, mundialistas en 2022 y olímpica Mya Hollingshed también se sumará a la liga como refuerzo de Fajardo, confirmó el dirigente de las Cariduras, Roberto Cañada, en el pódcast Sazón Deportivo.

Mya Hollingshed ( Cortesiía/FIBA )

Detrás de las líneas

La temporada también presentará cambios importantes en los cuerpos técnicos de los dos técnicos que llevaron a sus respectivos quintetos a la serie final de la pasada campaña.

Cañada, quien dirigió a las campeonas Explosivas, estará este año al frente de las Cariduras.

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Mientras, las Atenienses no contarán con Michelle González y tendrán como nuevo técnico a Omar González, quien estuvo al mando de los Santeros de Aguada durante cuatro partidos del 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De otro lado, Jorge “Jorgito” Rincón, nuevo dirigente de las Gigantes, es el único técnico en propiedad que actualmente está al frente de un equipo en ambas ligas, pues también dirige a los Mets de Guaynabo en el BSN.

El dirigente Jorge Rincón ( José Raúl Santana / BSN )

En Juana Díaz, Raymond Cintrón asumirá las riendas de las Monarcas y, a su vez, se desempeña como asistente de los Atléticos de San Germán. Manolo Cintrón también forma parte del cuerpo técnico de ambos conjuntos.

La lista de técnicos con funciones en las dos ligas incluye además a Leonel “Leo” Avilés, dirigente de Moca y asistente de los Santeros; Rafael Muñiz, quien estará al mando de Isabela y es asistente de los Capitanes; y Bryan Crespo, asistente principal de las Pollitas y miembro del cuerpo técnico de los Capitanes.

Asimismo, Fernando Casablanca dirigirá a las Cangrejeras y trabaja como asistente de los Leones de Ponce, mientras que Xavier Aponte estará a cargo de las Criollas y también es asistente co los del Valle del Turabo.

18 partidos por equipo

La fase regular del BSNF contará con 18 partidos por equipo, con nueve encuentros como local y nueve como visitante.

Los ocho mejores equipos avanzarán a la postemporada bajo el formato tradicional de uno contra ocho, dos frente a siete, tres versus seis y cuatro contra el cinco. '

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Las series de cuartos de final y semifinales serán a un máximo de cinco partidos, mientras que el baile de coronación se jugará a siete encuentros.

Transmisión

La acción del la liga local femenina también contará todos los sábados con la transmisión de un partido por Telemundo a las 8:00 p.m.

Mientras que por YouTube se proyectarán todos los juegos, indicó Miranda.

Para la postemporada, la liga contará con una cobertura ampliada a través de Telemundo y Punto 2.

Juego de Estrellas

El Coliseo María Dolores “Toyita” Martínez será la sede del Juego de Estrellas del BSNF, evento que llegará por primera vez al hogar de las Monarcas.

Las expresiones del presidente Gabriel “Gaby” Miranda en esta historia fueron emitidas en una entrevista con el periodista Joseph Reboyras. La reportera Yolymar de Jesús Pérez estuvo a cargo de la redacción y búsqueda de datos.