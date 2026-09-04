Las Ganaderas de Hatillo anunciaron este jueves el regreso de Tony Ruiz como su dirigente de cara a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Ruiz ya había dirigido a Hatillo en 2023, cuando fue reconocido como Dirigente del Año por su desempeño al frente del equipo.

Tres años después, el veterano entrenador volvió a ser contratado por las Ganaderas tras ser eliminadas por las campeonas Explosivas de Moca en los cuartos de final bajo la dirección de Jorge Otero.

“Volver a mi casa es algo mágico. Estoy sumamente feliz de regresar a donde nunca debí haberme ido. Es una bendición de Dios y la Virgen todo lo que está pasando”, expresó Ruiz en declaraciones escritas.

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A su vez, el nuevo técnico de Hatillo reconoció que tiene un gran reto por delante, ya que solo restan nueve días para el inicio del torneo. De hecho, impartió la noche del jueves su primera práctica como dirigente de las Ganaderas.

“Lo primero es actualizarme inmediatamente en las prácticas, ver el grupo, conocer cuales son las necesidades y poder hacer las proyecciones necesarias para la temporada”, sostuvo Ruiz.

“Estamos a nueve días del inicio del torneo, pero aceptamos el reto con mucha responsabilidad y disciplina. Tenemos que trabajar fuerte en la preparación del equipo y hacer el trabajo correspondiente para estar listos para el comienzo de la temporada”, abundó.

La nueva temporada del BSNF arrancará el próximo sábado, 12 de septiembre, cuando las Ganaderas visiten a las Explosivas en el Coliseo Doctor Juan A. Sánchez, de Moca. Esa misma noche, las Cariduras de Fajardo recibirán a las Criollas de Caguas en el Coliseo Tomás Dones.