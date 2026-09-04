La NBA impuso un castigo extraordinario a los Clippers de Los Ángeles por un esquema para eludir el tope salarial y, al hacerlo, generó una serie de preguntas sobre qué viene después para el equipo, su propiedad y Kawhi Leonard.

Los Clippers prometieron combatir enérgicamente el castigo, pero sus opciones son limitadas.

La decisión de la liga incluyó la suspensión del propietario Steve Ballmer por un año y la orden al equipo de renunciar a cinco selecciones de primera ronda del draft de 2029 a 2033 por violar las reglas contra la elusión del tope salarial en un caso que involucra a Leonard.

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Además, se ordenó al equipo pagar una multa de $30 millones, mientras que el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, fue inhabilitado por seis meses y la presidenta de operaciones comerciales del equipo, Gillian Zucker, fue apartada por un año.

El castigo llega después de una investigación de casi un año. Los Clippers afirman que impugnarán la decisión y explorarán opciones legales, pero la sanción deja a la organización en un estado de incertidumbre de cara al futuro.

Esto es lo que hay que saber:

¿Qué recursos legales tienen los Clippers tras las sanciones de la NBA?

Los Clippers no tienen la opción de presentar una apelación interna. El fallo del comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre la elusión del tope salarial es definitivo, según los estatutos de la liga.

Eso significa que el curso de acción más probable de los Clippers es demandar a la NBA en un tribunal federal. Eso podría volverse complicado. Sin embargo, Ballmer, exdirector ejecutivo de Microsoft cuyo patrimonio neto supera los $156,000 millones, según Forbes, parece listo para pelear.

Los Clippers emitieron un comunicado el miércoles en el que prometieron “impugnar enérgicamente estas conclusiones y sanciones por todas las vías disponibles” y explorar “todos los recursos legales para abordar esta flagrante injusticia”.

Los Clippers podrían solicitar una medida cautelar ante un tribunal para intentar mantener a su personal principal trabajando con el club. También existe la posibilidad de que Ballmer intente negociar discretamente con Silver una sanción menor, aunque no está claro si Silver cedería en su decisión.

¿Quién asume el liderazgo de la organización tras las suspensiones?

El equipo dirigirá la organización a través de ejecutivos de menor rango que no fueron hallados implicados en la elusión de las reglas. Se espera que el gerente general Trent Redden encabece en adelante la toma de decisiones deportivas y las operaciones de personal mientras Frank esté suspendido.

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Los gerentes generales adjuntos Mark Hughes y Travis Schlenk asumirían un papel más destacado en el manejo del scouting, los ajustes de la plantilla y las necesidades cotidianas de baloncesto. Por ahora, no está claro quién se encargaría de las decisiones comerciales del día a día.

Impacto de perder selecciones de primera ronda del draft

Es casi imposible medir el impacto que tendrá para los Clippers perder cinco selecciones de primera ronda del draft de 2029 a 2033, un equipo que ya necesita con urgencia una inyección de juventud.

Los Clippers podrían quedarse sin la posibilidad de elegir a jugadores como Cooper Flagg, Dylan Harper, V.J. Edgecombe y Kon Knueppel durante esas próximas temporadas.

Las selecciones de primera ronda se consideran la principal moneda para construir y mejorar una plantilla en la NBA, y perderlas restringirá lo que los Clippers pueden hacer en el mercado de traspasos.

Es posible que los Clippers no puedan contar con activos para canjear por un jugador que aporte un impacto inmediato. Podrían no tener activos de alto valor para adjuntar a salarios equivalentes.

Está previsto que los Clippers adquieran al dos veces All-Star Brandon Ingram y selecciones del draft en el inminente traspaso de Leonard, pero en adelante quizá deban depender en gran medida de contratos por el mínimo para veteranos y selecciones de segunda ronda. Una buena noticia es que se espera que Bradley Beal regrese esta temporada tras lidiar con una lesión de cadera.

¿Será traspasado Kawhi Leonard?

Como la NBA decidió no anular el contrato de Leonard ni suspenderlo, ahora se espera que el traspaso se concrete. El canje había quedado en pausa a la espera del resultado de la investigación de la NBA.

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Como parte del acuerdo, los Raptors enviarían a Ingram, Gradey Dick, una selección de primera ronda de 2031 sin protección, una selección de primera ronda de 2033 sin protección, un intercambio de selecciones de primera ronda de 2027 y dos futuras selecciones de segunda ronda a los Clippers.

Se permitiría a los Clippers conservar esas selecciones del draft, ya que el fallo de la NBA se aplica únicamente a sus selecciones de primera ronda ya existentes.

Kawhi Leonard, al centro, tira al canasto ante la defensa de Kristaps Porzingis durante su tiempo como jugador de los Clippers. ( Mark J. Terrill )

¿Qué tan buenos serán los Clippers esta temporada?

No se esperaba que los Clippers fueran aspirantes al título ni que compitieran por un puesto de playoffs, con el núcleo del equipo previsto para ser traspasado.

La temporada pasada, los Clippers se recuperaron de un inicio de 6-21 para convertirse en el primer equipo en la historia de la NBA en terminar por encima de .500 (42-40) después de estar 15 partidos por debajo. Eso fue suficiente para finalizar novenos en la Conferencia Oeste, pero perdieron ante Golden State en el torneo play-in.

Todo eso condujo al traspaso de Leonard. Con los desafíos que ahora enfrentan, los Clippers podrían terminar con el peor récord de la liga durante buena parte de la próxima década.