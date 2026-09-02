Los Ángeles. El propietario de los Clippers de Los Ángeles, Steve Ballmer, fue suspendido por un año por la NBA, y se ordenó al equipo perder cinco selecciones de primera ronda del draft y pagar una multa de $30 millones el miércoles por violar las reglas contra la elusión del tope salarial en un caso que involucra a Kawhi Leonard.

Además, el presidente de operaciones de baloncesto, Lawrence Frank, fue suspendido sin sueldo por seis meses y la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, fue suspendida por un año. Leonard fue sancionado con $700,000.

La liga actuó con dureza contra la organización tras una investigación de casi un año dirigida por un bufete de abogados externo.

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BREAKING: The NBA has ruled on the Los Angeles Clippers in for salary cap circumvention investigations on Kawhi Leonard after yearlong probe -- stripping the franchise of 5 first-round picks, issuing a $30 million fine to owner Steve Ballmer and suspensions for Ballmer, Lawrence… pic.twitter.com/JCV5bI88BE — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2026

Los Clippers habían dicho en múltiples ocasiones que no habían hecho nada malo y esperaban ser exonerados. El equipo mantuvo esa postura después del anuncio de la liga.

“Rechazamos vehementemente las conclusiones de la NBA, que son el resultado de una investigación fuertemente sesgada que busca justificar una narrativa predeterminada en lugar de hechos y pruebas”, dijo el equipo en un comunicado.

“Lo que la liga nos dijo en privado difiere de lo que anunció hoy públicamente, y no se han ceñido al estándar que el comisionado (Adam) Silver inició al inicio de esta investigación para garantizar su imparcialidad y exactitud”.

Los Clippers dijeron que “ahora lucharemos con la misma intensidad para demostrar nuestra inocencia. Tenemos la intención de impugnar enérgicamente estas conclusiones y sanciones por todas las vías disponibles y esperamos un proceso de arbitraje ético e imparcial”.

La NBA inició la investigación en septiembre de 2025 sobre si un contrato de patrocinio de $28 millones entre Leonard y Aspiration Fund Adviser LLC —una empresa que se declaró en bancarrota el año pasado— infringió las reglas de la liga, según un informe del periodista Pablo Torre.

Steve Ballmer, propietario de los Clippers de Los Ángeles. ( Richard Shotwell )

A principios de este año, el cofundador de Aspiration, Joseph Sanberg, fue condenado a 14 años en una prisión federal tras declararse culpable de defraudar a inversionistas y prestamistas por al menos $248 millones.

“Acepto toda la responsabilidad por los errores de juicio de personas dentro de mi círculo íntimo y lamento la distracción que esta situación ha causado a los aficionados y mi familia”, dijo Leonard en un comunicado emitido a través de su nuevo agente, Harrison Gaines.

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La NBA dijo que Leonard, a través de su exgerente de negocios y tío Dennis Robertson, “violó las reglas contra la elusión al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, obtener con éxito esas oportunidades y no reembolsar los pagos realizados por los Clippers por gastos personales”.

“Firmé mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, plenamente comprometidos a cumplir mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención por parte de nadie de eludir el tope salarial”, dijo Leonard en su comunicado.

La liga dijo que Ballmer fue suspendido por “buscar deliberadamente ayudar al Sr. Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha”, entre otros asuntos.

El traspaso de Leonard a los Raptors de Toronto ha estado en suspenso a la espera del resultado de la investigación. Los Raptors habían dicho que todavía quieren a Leonard, y aparentemente él está igual de ansioso por regresar al equipo con el que ganó un título de la NBA en 2019, cuando fue MVP de las Finales.

“Mientras regreso a Toronto, estoy enfocado en lo que puedo controlar, cerrar este capítulo y seguir adelante con un borrón y cuenta nueva”, dijo Leonard en su comunicado.