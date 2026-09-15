El veterano escolta de los Vaqueros de Bayamón, Javier Mojica, anunció ayer, lunes, el nacimiento de su su primer hijo, Drago, mediante una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

Mojica se limitó a compartir una foto en la que vestía una bata y un gorro de hospital, acompañada del escrito “Papá de Drago” y un emoji de manos en oración.

Javier Mojica le dio la bienvenida a su hijo Drago. ( Instagram )

Drago es producto de la relación de Mojica y de la española María Sánchez, quien es natural de Gran Canaria. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque el canastero había adelantado que sería a mediados de septiembre.

Mojica tiene 42 años y viene de ganar su sexto campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y quinto con los Vaqueros. Ese sexto título lo colocó en un lugar entre los mejores jugadores de Bayamón en su historia.

Solo Rubén Rodríguez (ocho), Mariano “Tito” Ortiz (ocho), Billy Baun (siete) y Alberto Zamot (siete) tienen más anillos que Mojica, según el historiador Francisco “Paquito” Rodríguez.