La junta de directores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) celebró el martes su primera reunión de la temporada muerta, supo Primera Hora .

Según fuentes de este medio, el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, presentó en la reunión un informe que compara los ratings de las transmisiones televisivas, las visualizaciones en YouTube y las interacciones en las redes sociales desde 2020 hasta 2026.

Las tres métricas registraron un aumento significativo tanto en Puerto Rico como en otros países en comparación al torneo de 2025. También hubo una sesión en la que los miembros de la junta de directores discutieron iniciativas de mercadeo que tuvieron resultados positivos en sus respectivos equipos.

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“Cada uno señaló las cosas que hicieron para mejorar los renglones que entendieron que mejoraron en la temporada 2026”, dijo bajo anonimato una persona consultada por Primera Hora que participó en este primer encuentro de la junta de directores.

Las próximas dos reuniones serán el 25 y el 30 de septiembre. Luego, se podría llevar a cabo una extraordinaria en la que será posible proponer cambios al reglamento del BSN, como el uso de tres refuerzos o modificaciones al actual formato de torneo basado en las conferencias A y B, pero todavía no ha sido programada.

Por otro lado, este diario supo que hasta el momento ningún apoderado ha planteado trasladar su franquicia a otro municipio para la campaña 2027 de la llamada “liga más dura”, a diferencia de reportes que han circulado en las redes sociales sobre equipos como los Indios de Mayagüez y los Osos de Manatí.