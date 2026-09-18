Las Pollitas de Isabela ofrecieron un recital ofensivo en su partido inaugural en el Coliseo José “Buga” Abreu y lograron su primera victoria de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) tras derrotar el jueves 87-66 a las Leonas de Ponce.

Isabela fue efectivo durante toda la noche desde el área de los tres puntos al acertar 14 triples en 36 intentos.

Esa efectividad ayudó a las Pollitas a tomar una delantera de hasta 28 puntos. Isabela ahora tiene una marca de 1-0, mientras que Ponce cayó a 1-1.

Quionche Carter lideró la ofensiva de las Pollitas con 22 puntos, incluidos cuatro triples. Le siguió Camille Zimmerman con un doble-doble de 17 unidades y 13 rebotes, mientras que Nina de León aportó nueve tantos, siete capturas y cinco asistencias.

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Por las Leonas, Mariah Pérez, Gabriela Gregory y Paola Maldonado anotaron 12 puntos cada una. Esta última salió del banco. La importada Talia Von Oeihoffen también firmó un doble-doble con 10 unidades y 10 rebotes.

Segunda Victoria de las Criollas

Apoyadas en 62 puntos de su trio de refuerzos, las Criollas de Caguas consiguieron su segundo triunfo de la campaña y su primero en el Coliseo Roger Mendoza, luego de superar 90-77 a las Gigantes de Carolina.

Caguas ahora aparece en la primera posición del escalafón del BSNF con un récord de 2-0, mientras que Carolina sufrió su primera derrota del torneo.

Dre Una Edwards impulsó a Criollas con 23 unidades, ocho asistencias y siete rebotes. Taylor Robertson, por su parte, añadió 20 tantos, mientras que Tea Cooper agregó 19 junto a seis rebotes y seis asistencias.

La mejor jugadora de las Gigantes fue Grace Berger con 23 puntos, ocho capturas y cinco asistencias. Joyner Holmes también hizo de las suyas al coquetear con un doble-doble tras registrar 18 unidades y nueve rebotes.

La acción del BSN continuará el viernes cuando las Ganaderas tendrán su inauguración como local y reciban a las Cangrejeras de Santurce, las Cariduras de Fajardo visiten a las Atenienses de Manatí y las Monarcas de Juana Díaz se trasladen hasta Moca para enfrentar a las campeonas Explosivas. Los partidos están pautados para las 8:00 p.m. y serán transmitidos a través de YouTube.