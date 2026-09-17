Las Cariduras de Fajardo realizaron un rally de 8-1 en los últimos dos minutos de juego, para derrotar el miércoles 66-61 a las Monarcas de Juana Díaz en el Coliseo Tomás Dones.

Significó la primera victoria de las debutantes Cariduras en la temporada de 2026 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Mya Hollingshed fue la líder ofensiva de Fajardo con 17 puntos y nueve rebotes. En su debut con el quinteto, Zaida González marcó 13 puntos, registró cinco rebotes y tres asistencias.

Por las Monarcas, Tess Amundsen sumó 21 puntos e Imani McGee le siguió con un doble-doble de 18 unidades y 12 rebotes.

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Luego del partido, Juana Díaz vio caer su marca a 0-2, mientras que las Cariduras colocaron su récord en 1-1.

Las Atenienses debutan con el pie derecho

Encabezadas por cinco jugadoras en doble cifra, las Atenienses de Manatí consiguieron el miércoles su primera victoria de la temporada 91-74, al derrotar a las Cangrejeras de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

La tripleta de Kaela Hilaire, Chelsea Mitchell y Pamela Rosado se combinó para anotar 58 puntos y 10 triples en el desafío.

En total, Hilaire y Mitchell aportaron 21 tantos cada uno. Rosado le siguió con 16 unidades. Las otras dos figuras en doble digito fueron Destiny Harden con 12 y Abeliz Rodríguez con 11.

En causa perdida, Shae Kelley registró un doble-doble de 37 puntos y 11 rebotes. Teana Muldrow se destacó también con 12 puntos y recuperó seis rebotes.

“Hoy (miércoles) no tuvimos respuesta para sus gares. Eso se combinó con un gran trabajo de Chelsea Mitchell. Fue un juego complicado y tratamos de hacer nuestro avance, pero no pudimos. Nosotros sabíamos que son las subcampeonas nacionales y hoy no estuvimos defensivamente. En defensa tenemos que hacer un mejor trabajo. Tenemos que trabajar con las jugadoras jóvenes. Hoy Shae Kelley jugó 37 minutos, pero tenemos que seguir creciendo como jugadoras”, expresó el dirigente de Santurce, Fernando Casablanca.

El torneo del BSNF continúa este jueves cuando las Criollas de Caguas reciban la visita de las Gigantes de Carolina y las Leonas de Ponce visiten a las Pollitas de Isabela. Ambos partidos están programados para comenzar a las 8:00 p.m. y serán transmitidos por YouTube.