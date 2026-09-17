La estudiante-atleta de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), Carlyanis Santiago Gutiérrez, conquistó tres medallas de bronce en el segundo día del Campeonato Mundial Universitario de la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) de halterofilia, que se lleva a cabo en Doha, Catar, marcando las primeras preseas para Puerto Rico en la edición 2026.

Santiago Gutiérrez compitió en la categoría de 57 kilos. En el evento de arranque, alzó 81 kilos, con una progresión de 75 kilos y 78 kilos en los primeros dos intentos. En envión ganó la medalla de bronce con 96 kilos, tras fallar los 100 kilos en su tercer intento. Esta arrancó el evento con 93 kilos. La medalla de total también fue de bronce, con 177 kilos que salen de la suma de arranque y del envión.

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En otros resultados, Mileysa Lebrón Escuedro finalizó en la cuarta posición en los 49 kilos con 137 kilos en total (76 kilos en envión y 61 kilos en arranque). Lisandra Arroyo Mejías terminó sexta con 163 kilos en total (quinta en arranque con 73 kilos y séptima en envión con 90 kilos) en la categoría de 53 kilos. Ambas estudiantes-atletas son de la UAGM.

Por su parte, el gallito de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras, Yadiel Torres Cordero, alcanzó un cuarto lugar con 209 kilos (cuarto lugar con 97 kilos en arranque y cuarto lugar con 112 kilos en envión) en los 65 kilos.

Calendario de competencia

Para este jueves competirán las jerezanas de la UPR de Río Piedras, Yopatrick Peguero y Gabriela de León (69 kilos), Ángel Fraticelli (85 kilos). El viernes estará en el tablero la jerezana Mónica Sotográs en la categoría de los 77 kilos. Mientras, el gallito Jesús Morales y el taíno Abraham Díaz en la categoría de los 110 kilos cerrarán la participación de Puerto Rico.