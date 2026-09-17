Las semifinales de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic, pautadas para este miércoles en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas, fueron pospuestas para el viernes debido a las bandas de lluvia que afectaron las condiciones del terreno de juego.

La Leader Christian Academy (LCA), de Guaynabo, iba a enfrentar a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed), de San Sebastián, mientras que la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS), de Gurabo, se mediría a la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) a las 8:00 p.m.

Buzzer Beater informó a Primera Hora que dará a conocer los horarios de ambos partidos del viernes mañana, jueves. Los ganadores del también llamado “Elite Four” avanzarán a la final, que se celebrará el domingo en el Solá a las 6:00 p.m.

Relacionadas

  1. “Muchas expectativas”: el Buzzer Beater Baseball Classic se prepara para semifinales de alto voltaje

  2. Todo o nada por los cuatro boletos al Final Four del Buzzer Beater Baseball Classic

  3. Avanzan al Elite Eight del Buzzer Beater Baseball Classic la PRBAHS y las Carlos Beltrán Baseball Academy