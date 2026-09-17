Las semifinales de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic, pautadas para este miércoles en el Estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas, fueron pospuestas para el viernes debido a las bandas de lluvia que afectaron las condiciones del terreno de juego.

La Leader Christian Academy (LCA), de Guaynabo, iba a enfrentar a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (Escaed), de San Sebastián, mientras que la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS), de Gurabo, se mediría a la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) a las 8:00 p.m.