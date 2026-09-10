Avanzan al Elite Eight del Buzzer Beater Baseball Classic la PRBAHS y las Carlos Beltrán Baseball Academy
La fase que definirá los semifinalistas del torneo se jugará el lunes en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.
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El Buzzer Beater Baseball Classic redujo su campo de 16 equipos a ocho tras completarse la segunda ronda del torneo, que reúne a escuelas públicas, colegios y academias de béisbol de Puerto Rico.
Leadership Christian Academy de Guaynabo aseguró su clasificación de manera contundente al derrotar por nocaut 21-0 al Instituto Desarrollo del Niño de San Juan. El equipo aprovechó 11 bases por bolas y produjo 14 carreras en la tercera entrada para completar el triunfo.
La Manuel Cruz Maceira de Comerío también avanzó con autoridad al imponerse 15-0 sobre la Escuela Dr. Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo, en un duelo entre los dos representantes del sistema público que alcanzaron el Sweet 16. Comerío presentó una 10 imparables y una sólida labor monticular Víctor Rivera, con nueve ponches en tres entradas. Naguabo solo logró un hit en el partido.
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En dos de los partidos más cerrados de la jornada, Christian Military Academy derrotó 3-2 a Presby Carolina en un partido que se extendió a ocho entradas, mientras IBAHS superó 5-4 a Notre Dame.
Christian Military Academy contó con una ofensiva de cinco imparables y un sólido relevo de Joabnel Moya. Dasael Figueroa bateó de 4-2 y anotó una carrera, mientras Ryan Pérez, Kemuel Trinidad, Julio Rodríguez y Ricardo Navarro remolcaron una carrera cada uno. Moya lanzó tres entradas en blanco, permitió un hit y ponchó a tres bateadores. Por Presby Carolina, Luis Camacho bateó de 3-1, con una carrera anotada y otra impulsada. La carrera decisiva llegó en la octava entrada cuando Christian Military llenó las bases y Figueroa marcó la de la victoria cuando Ricardo Navarro también recibió cuatro bolas en la caja de bateo.
Mientras, IBAHS se apoyó en seis hits y en una ofensiva encabezada por Natanael Andino, quien bateó de 2-2. Emil Roldán y Janiel Flecha anotaron dos carreras cada uno. Willy Montañez se apuntó la victoria en relevo con tres entradas, mientras Ariel Delgado lanzó los primeros tres episodios sin permitir carreras. Por Notre Dame, Mauro Afanador y Yadiel Rodríguez conectaron dos hits cada uno.
Mientras, la Escuela de Artes y Deportes de San Sebastián (ESCAED) derrotó 8-4 a la Escuela Ramón Power y Giralt de Las Piedras. Kenneth Cordero bateó de 3-2, anotó dos carreras e impulsó otra. Yandaniel Beltrán conectó un triple y produjo una carrera, y Caleb Santiago remolcó dos. Anthwan López obtuvo la victoria tras lanzar 2.1 entradas en blanco. Diego Meléndez conectó dos de los tres hits de Las Piedras, incluido un doble.
La Puerto Rico Baseball Academy and High School (PRBAHS) dominó 13-1 a Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco (ESOTY), con Elid Báez de 2-2, dos carreras anotadas y tres impulsadas. Rubén Centeno también remolcó tres y conectó un triple. Dariel J. Jácome produjo dos de los tres hits de Yauco y añadió un doble.
El Shaddai Christian Academy de Dorado venció 10-4 al Albergue Olímpico Baseball Academy (AOBA). Giran Reyes bateó de 3-3, anotó tres carreras e impulsó tres, además de robarse una base. Rodolfo Sánchez aportó dos hits y Gabriel Belardo conectó un doble y remolcó dos carreras.
De otra parte, la Carlos Beltrán Baseball Academy superó 3-0 a la Puerto Rico Bilingual Sports Academy de Morovis, con Carlos Coira como figura al lanzar cinco entradas de dos hits y 10 ponches. Dariel Carrión conectó un triple. Por Morovis, Jeremías Nevárez bateó de 3-2.
El Elite Eight comenzará el lunes en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. Los cruces serán Leadership Christian Academy-Christian Military Academy, ESCAED-IBAHS, Manuel Cruz Maceira-PRBAHC y El Shaddai Christian Academy-Carlos Beltrán Baseball Academy. Las semifinales están pautadas para el 16 de septiembre y la final para el 20.