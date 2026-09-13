El Elite Eight de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic se pondrá en marcha este lunes para definiri los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales del torneo, en una jornada que tendrá como escenario exclusivo el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

La jornada comenzará a las 9:00 a.m. con el duelo entre Leadership Christian Academy (LCA) y Christian Military Academy (CMA).

“Mañana (lunes) es un día importante. Creo que se ha cerrado la brecha”, expresó a Primera Hora el presidente y fundador de la plataforma Buzzer Beater, Bryan Eloy García, quien anticipó un encuentro competitivo pese al favoritismo de la LCA.

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“Tenemos el equipo de LCA, que obviamente es el favorito, versus un equipo de Christian Military Academy, que es un equipo de tradición en el béisbol que viene en los últimos años trabajando en su programa. Sabemos que va a ser un juego parejo y que LCA no se puede dormir con este equipo de CMA, que en las primeras dos salidas ha demostrado tener toda la capacidad para poder estar en el baile de los mejores cuatro”, añadió García.

CMA cuenta con el lanzador Kevin Marrero, quien ocupa el segundo puesto entre los líderes de ponches del torneo con 11. Por LCA, Dariel Girón encabeza la ofensiva con promedio de .600.

A las 12:00 p.m. llegará, según García, el partido más atractivo de la jornada, cuando la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (ESCAED), de San Sebastián, se mida con la International Baseball Academy & High School (IBAHS).

“Creo que tenemos el partido más interesante de la jornada entre ESCAED e IBAHS. ESCAED ha venido jugando fenomenal. Remontaron su último partido contra la Escuela Ramón Powell perdiendo 4-3, y lo lograron sacar (8-4)”, destacó García.

El presidente del torneo anticipó un duelo nivelado entre dos programas con perfiles distintos.

“Es un duelo bastante parejo que se puede ir para cualquier lado. Va a ser bien interesante poder ver estos dos programas. La IBAHS, que es un programa ya establecido en el béisbol, versus ESCAED, que sigue brillando y representando con honores a las escuelas públicas”, sostuvo.

ESCAED tendrá entre sus principales figuras a Caleb Santiago, quien batea de 3-3 para promedio de 1.000, con un doble entre sus tres imparables. También cuenta con Julio Ramos, uno de los líderes del certamen en carreras remolcadas con seis.

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El tercer boleto a las semifinales estará en juego a las 3:00 p.m., cuando la Manuel Cruz Maceira de Comerío se enfrente a la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS).

La Maceira ha sido una de las escuadras más productivas al llegar a esta etapa con dos victorias por nocaut. Venció 15-0 a la Escuela Juan Maunez Pimentel de Naguabo y 23-0 a la República de Costa Rica de Caguas.

“La Maceira busca dar la sorpresa. Yo creo que ha sido uno de los mejores equipos que ha lucido. Su poder ofensivo ha sido fenomenal. Ha ganado sus dos partidos por nocaut”, dijo.

El reto será mayúsculo ante una PRBAHS considerada entre las favoritas para avanzar al Final Four.

“Obviamente se enfrentan ahora ante un equipo favorito, como lo es la Puerto Rico Baseball Academy High School de Gurabo, pero hay que ponerle el ojo a esta escuadra de la Maceira y ver si la PRBAHS logra frenar la ofensiva de este equipo”, indicó García.

La Maceira tendrá como referencia ofensiva a Rafael Rivera, quien batea para 1.000, mientras que José Caratini presenta promedio de .750.

La jornada cerrará a las 6:00 p.m. con el enfrentamiento entre la Carlos Beltrán Baseball Academy y la Shaddai Christian Academy.

García indicó que la institución del miembro del Salón de la Fama, Carlos Beltrán, llega como la escuadra a vencer por la cantidad de prospectos que conforman su plantilla, entre ellos el receptor Dariel Carrión.

Carrión batea .429 y tiene un promedio de slugging de .714.

“Yo creo que ha sido el equipo que todos los ojos están puestos en él por los prospectos que tiene”, concluyó García.