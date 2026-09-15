Las semifinales de la primera edición del Buzzer Beater Baseball Classic ya están definidas y se pondrán en marcha este miércoles, en una jornada que tendrá como escenario el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas.

La Leadership Christian Academy (LCA), de Guaynabo, se medirá a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez (ESCAED), de San Sebastián, a las 5:00 p.m., mientras que la Puerto Rico Baseball Academy & High School (PRBAHS), de Gurabo, enfrentará a la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) a las 8:00 p.m.

Los conjuntos ganadores avanzarán a la final, pautada para el domingo en el Solá a las 6:00 p.m.

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“Serán unas semifinales con muchas expectativas. Lo que pasó ayer (lunes) en el Elite Eight fue algo impresionante. Toda la comunidad del béisbol está sumamente contenta y está muy pendiente de lo que está pasando en el evento”, expresó el presidente y fundador del Buzzer Beater, Bryan Eloy García, a Primera Hora .

La LCA fue el primer equipo en ponchar su boleto al Final Four al superar por 3-2 a la Christian Military Academy (CMA), de Vega Baja, en uno de los partidos más cerrados de los cuartos de final.

La CMA llegó a la sexta entrada con ventaja de 2-0, pero la LCA reaccionó con tres carreras en ese mismo episodio para tomar el control definitivo del encuentro. Joniel Miranda se encargó de detener la ofensiva rival al lanzar 1.2 entradas y ponchar a tres bateadores para llevarse el triunfo.

Equipo de la LCA. ( José Santana (Buzzer Beater) )

“Luego del susto de ayer (lunes), entiendo que LCA debe venir con la guardia arriba sabiendo que el equipo de ESCAED viene con hambre y con las ganas de poder demostrarle a Puerto Rico que en el sistema público se juega un buen béisbol. Va a ser un duelo sumamente interesante”, sostuvo García.

De acuerdo al presidente de la plataforma del deporte escolar, la LCA es señalada como el equipo favorito de todo el torneo.

De otro lado, la novena del Pepino, única representación del sistema público de enseñanza del país en la competencia, viene de eliminar 8-4 a la International Baseball Academy & High School (IBAHS) para avanzar entre los mejores cuatro.

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Yandanie​l Beltrán encabezó la ofensiva de ESCAED al batear de 3-2 y remolcar tres carreras en el partido.

Jugadores de ESCAED. ( José Santana (Buzzer Beater) )

Academias de alto nivel

El segundo choque de las semifinales reúne a dos academias de tradición en el desarrollo de jóvenes peloteros en la Isla.

La PRBAHS dominó 10-0 a la Escuela Manuel Cruz Maceira, de Comerío, en la quinta entrada, luego de cumplirse las dos horas y 30 minutos establecidos como límite de juego.

Adriel Cartagena fue la figura ofensiva al batear de 2-1 y remolcar tres anotaciones, mientras que Yahir Mejía terminó de 3-2.

Peloteros de la PRBAHS. ( José Santana (Buzzer Beater) )

“Estamos hablando de dos academias de tradición, especializadas, que han salido de ahí grandes peloteros y grandes prospectos”, señaló García sobre el duelo entre la PRBAHS y la CBBA.

La institución del Salón de la Fama y otora jardinero boricua, Carlos Beltrán, por su parte, consiguió su clasificación al derrotar 4-2 a la Shaddai Christian Academy, de Dorado.

Gean Figueroa fue la pieza clave del pase al trabajar desde la loma cinco entradas completas, ponchar a 11 bateadores, permitir dos carreras en el primer episodio y tolerar apenas dos imparables. Además, concedió dos boletos.

“La Carlos Beltrán ayer (lunes) logró recuperarse de una desventaja de 2-0, anotando cuatro carreras en la tercera entrada para ganar el partido. La labor de Gean Figueroa en la loma fue impresionante”, manifestó.

Equipo de la CBBA. ( José Santana (Buzzer Beater) )

Límite de lanzamientos

De cara a las semifinales, indicó García, el manejo de los lanzadores podría convertirse en uno de los elementos determinantes, debido a los límites de pitcheos establecidos por el torneo. Las mismas son utilizadas en la Liga Doble A Juvenil.

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“Mañana (miércoles) va a ser interesante la estrategia que puedan usar los equipos porque ya hay lanzadores que no pueden participar por la cantidad límite de pitcheo. Eso lo hace aún más a la expectativa de poder ver la estrategia que va a presentar el rival porque tienen que tener los pitcheos en consideración”, explicó.

Más allá de los resultados, García destacó la exposición que el evento les ha brindado a los peloteros, particularmente a aquellos que podrían ser seleccionados en el sorteo de nuevo ingreso de las Grandes Ligas en 2027 o que continuarán sus carreras en el béisbol universitario.

“El torneo ha trascendido a figuras grandes del deporte que le han dado gloria al país, que están poniendo sus ojos en ver la futura generación de nuestro béisbol y lo que dicen es que esta Clase es especial”, afirmó al mencionar la presencia en los bleachers de Beltrán y el exdirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora.

Alex Cora en el Elite Eight. ( José Santana (Buzzer Beater) )

“A mí me llena de mucha satisfacción poder aportar nuestro granito de arena en la exposición de esos peloteros que pudieran ser elegidos al draft y a los que van a ir a la universidad. Creo que hemos superado las expectativas de este evento”, concluyó García.