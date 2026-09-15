Minneapolis. Pocos minutos después del primer jonrón de Aaron Judge desde mayo, los Yankees de Nueva York se aseguraron su 61ra clasificación para la postemporada —un récord— y la novena en los últimos diez años.

“Es emocionante estar en esta situación. No es algo que se pueda vivir muchas veces. Sabemos cuál es el objetivo final”, dijo Judge mientras se echaba cerveza y vino espumoso por todo el vestuario de visitantes del Target Field tras la victoria por 8-3 contra Minnesota.

Judge, que regresó la semana pasada tras estar más de tres meses de baja por una fractura de costilla, conectó un jonrón de tres carreras ante A.J. Minter en una octava entrada en la que los Yankees anotaron seis carreras, lo que les permitió tomar una ventaja de 7-2.

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ALL RISE! AARON JUDGE HITS HIS FIRST HOME RUN SINCE RETURNING pic.twitter.com/ZbXj8n9LEg — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 15, 2026

Spencer Jones estaba al bate con dos outs en la octava entrada cuando Toronto cayó derrotado ante Detroit, lo que garantizó a Nueva York, como mínimo, una plaza de comodín en la Liga Americana.

“Estoy orgulloso de los jóvenes que están dando el salto y cubriendo algunas carencias”, dijo Judge. “Ver cómo Spencer ha evolucionado realmente cada vez que ha sido convocado, mejorando un poco más, y cómo nuestra rotación de lanzadores está haciendo lo que tiene que hacer. Convocas a un chico como George Lombard, de 21 años, para que sea el shortstop de los Yankees, y encaja a la perfección en este equipo”.

En su lucha por conseguir el primer título de la Serie Mundial desde 2009, Nueva York (87-63) se situó a tres partidos y medio del líder de la División Este de la Liga Americana, Tampa Bay (90-59), que el viernes se aseguró una plaza en la postemporada.

Dieciocho jugadores de los Yankees han entrado en la lista de lesionados, entre ellos el segunda base Jazz Chisholm Jr., que la semana pasada sufrió un esguince en el pulgar derecho. Judge, tres veces MVP de la Liga Americana, se perdió 84 partidos debido a una fractura por estrés en una costilla derecha.

“Este es un grupo fuerte, un grupo muy unido. Hemos sabido capear el temporal de los problemas de salud que hemos tenido a lo largo del año, y creo que eso solo nos ha hecho mejores”, afirmó Jones.

Antes de ese jonrón, Judge había bateador de 20-3 con 11 strikeouts desde su regreso. Ese jonrón fue el primero que conseguía desde el 24 de mayo. El jardinero no hizo una rehabilitación de juego en liga menor antes de regresar a juego.

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“La verdad es que estoy contento”, declaró el entrenador de los Yankees, Aaron Boone, antes del partido. “Desde el primer momento, me pareció que las cosas iban mejor de lo que esperaba. Creo que solo ha fallado unos pocos lanzamientos, pero, en general, me parece que está bateando los lanzamientos adecuados, dejando pasar los que debe y sin lanzarse a por muchos. Creo que solo es cuestión de dar ese último toque de ajuste, y sabemos que lo conseguirá”.

Judge forma parte de la alineación junto a Ben Rice (38 jonrones, 90 carreras impulsadas) y Luis García Jr., fichado al cierre del mercado de traspasos (30 jonrones y 91 carreras impulsadas en total este año). Rice ha conseguido varios hits por octava vez en sus últimos 16 partidos.

“Creo que Benny está pasando por un buen momento ahora mismo. Ojalá sea justo el momento adecuado para que dé lo mejor de sí mismo”, dijo Boone.

Will Warren no concedió ninguna carrera limpia en 5 2/3 entradas contra los Twins. Es probable que pase al bullpen para la postemporada junto con Clarke Schmidt, que se está recuperando de una operación de Tommy John, ya que Nueva York cuenta con Cam Schlittler, Carlos Rodón, Max Fried y Gerrit Cole como titulares.

Schlittler lidera las Grandes Ligas con una efectividad de 1,95.

“Esto es lo que se espera de nosotros. Seguir así, avanzar y marcar la diferencia”, afirmó Warren.

Tras caer derrotada ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial de 2024, Nueva York quedó eliminada por Toronto en la Serie Divisional de la Liga Americana del año pasado.

“Con el equipo que tenemos, si nos dejan jugar, puede pasar cualquier cosa”, afirmó Judge. “Me gustan nuestras posibilidades”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.