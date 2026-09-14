El boricua Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, y el jardinero de sangre puertorriqueña, George Springer, de los Blue Jays de Toronto, fueron nominados este lunes al Premio Roberto Clemente 2026 de las Grandes Ligas.

La distinción de las Mayores reconoce anualmente al jugador que mejor representa los valores del béisbol mediante su carácter, trabajo comunitario, filantropía y contribuciones dentro y fuera del terreno. El premio, además, honra el legado de Clemente, astro boricua y miembro del Salón de la Fama.

Para Lindor, se trata de su cuarta nominación consecutiva al galardón, mientras que Springer recibió la distinción por segunda ocasión.

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MLB anunció este lunes, un día antes de la celebración de la edición número 25 del Día de Roberto Clemente, los 30 nominados al premio, uno por cada equipo, y abrió el proceso de votación del público, que estará disponible hasta el 27 de septiembre. El ganador será anunciado y reconocido durante la Serie Mundial.

De acuerdo al portal de MLB, Lindor continuó este año ampliando su compromiso comunitario a través de varias iniciativas.

“En alianza con New Balance, Francisco lanzó Lindor’s Leaders, un programa de desarrollo de liderazgo de un año de duración para estudiantes del Programa de Medicina Deportiva de la escuela secundaria Bayside High School. Centrado en la salud mental, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, la iniciativa le permite a Francisco orientar personalmente a los estudiantes mientras los equipa con la confianza y las habilidades para convertirse en líderes en sus escuelas y comunidades”, expresó MLB.

Our 2026 Roberto Clemente Award nominee: @Lindor12BC! 👏



Vote for Lindor to win the league-wide award 🗳️👉 https://t.co/K8GRrTfV6G pic.twitter.com/iWPscf9SeS — New York Mets (@Mets) September 14, 2026

Según la web de las Mayores, el campocorto cagüeño se unió este año a Dairy Queen y Children’s Miracle Network Hospitals en apoyo al “Miracle Treat Day”, donde se recaudan fondos para hospitales infantiles.

Springer, de otro lado, también ha mantenido un activo compromiso con causas comunitarias en Toronto.

Desde 2023, el jugador de madre utuadeña organiza el “George Springer Bowling Benefit”, evento benéfico que recauda fondos para la Jays Care Foundation y la Stuttering Association for the Young (SAY).

“Lo que comenzó como una oportunidad para reunir a la gente en torno a dos causas se ha convertido en un evento comunitario insignia. A lo largo de cuatro años, este evento benéfico ha recaudado más de $500,000, ayudando a financiar programas que transforman la vida de jóvenes que tartamudean y de niños que participan en los programas de Jays Care en todo Canadá. La participación activa de George en el evento, desde la captación de donantes y patrocinadores hasta la conexión personal con los participantes, demuestra su compromiso con la creación de oportunidades para que los jóvenes prosperen”, resaltó MLB.

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Congratulations to George Springer on being named our 2026 Roberto Clemente Award Nominee!



George annually hosts his Bowling Benefit in Toronto, raising funds and awareness for Jays Care Foundation and the Stuttering Association for the Young (SAY).



VOTE NOW:… pic.twitter.com/RRiTe2UJYc — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 14, 2026

Entre los puertorriqueños que han ganado el premio figuran Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

Los otros candidatos para la edición de 2026 son Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona), Otto López (Marlins de Miami), Zack Gelof (Athletics), Christian Yelich (Brewers de Milwaukee), Austin Riley (Braves de Atlanta), Pablo López (Twins de Minnesota), Pete Alonso (Orioles de Baltimore), Garrett Whitlock (Red Sox de Boston), Carlos Rodón (Yankees de Nueva York), Dansby Swanson (Cubs de Chicago), Kyle Schwarber (Phillies de Filadelfia), Davis Martin (White Sox de Chicago), Brandon Lowe (Pirates de Pittsburgh) y José Treviño (Reds de Cincinnati).

La lista la completan Jason Adam (Padres de San Diego), Joey Cantillo (Guardians de Cleveland), Logan Webb (Giants de San Francisco), Kyle Freeland (Rockies de Colorado), Julio Rodríguez (Mariners de Seattle), Justin Verlander (Tigers de Detroit), Jordan Walker (Cardinals de San Luis), Josh Hader (Astros de Houston), Cedric Mullins (Rays de Tampa Bay), Bobby Witt Jr. (Royals de Kansas City), Jake Burger (Rangers de Texas), Zach Neto (Angels de Los Ángeles), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles) y Nasim Núñez (Nationals de Washington).