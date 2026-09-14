La Selección Nacional de voleibol masculino cayó este lunes en tres parciales ante Cuba en los cuartos de final del Campeonato Continental de Norceca, celebrado en el Avenir Centre de Moncton, Canadá.

Los cubanos dominaron el encuentro con marcadores de 25-21, 25-23 y 25-14 para avanzar a la semifinal.

Los boricuas regresarán a la cancha este martes para enfrentar a Guatemala o Curazao en la ronda por las posiciones del quinto al octavo lugar.

Jair Santiago encabezó la ofensiva puertorriqueña con 11 puntos, seguido por Jonathan Rodríguez, quien aportó nueve unidades.

Por Cuba, Alejandro González fue el máximo anotador del encuentro con 15 puntos, mientras que Marlon Herrera sumó 11.

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Cuba dominó 8-6 en bloqueos y 6-2 en servicios directos. Puerto Rico, sin embargo, logró sacar provecho de 21 errores de los cubanos, contrario a los 13 cometidos.

Un quinto lugar mantiene viva la ruta olímpica

Aunque la derrota ante Cuba complicó el panorama, Puerto Rico todavía tiene una oportunidad de avanzar al Preolímpico de Norceca.

El Equipo Nacional necesita terminar en el quinto lugar del Campeonato Continental para obtener un espacio en ese torneo, que comenzará el viernes con las semifinales y otorgará un solo boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estados Unidos es el único sexteto participante que ya tiene asegurada su clasificación olímpica, por su condición de país anfitrión.

El Preolímpico representa para Puerto Rico la primera de tres vías hacia la cita olímpica. La segunda será el Campeonato Mundial de 2027, para el cual el sexteto patrio todavía no tiene asegurada su participación y cuya clasificación está sujeto a su posición en el ranking mundial. El certamen mundialista concederá tres boletos olímpicos adicionales.

El tercer y último camino será precisamente el escalafón global, que otorgará otros tres pases a Los Ángeles 2028.

Los boricuas ocupan el puesto número 25 en el mundo.

El equipo masculino de Puerto Rico nunca ha participado en unos Juegos Olímpicos en voleibol.