Lideradas por una sólida actuación de la dupla de Shae Kelley y Teana Muldrow, las Cangrejeras de Santurce sacaron de la cancha el lunes a las Ganaderas de Hatillo 71-45, y consiguieron su primera victoria de la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en el Coliseo Roberto Clemente.

Con el resultado, Hatillo juega para récord de 1-1, mientras que Santurce se matriculó con 1-0.

Muldrow lideró la ofensiva crustácea con 15 puntos, nueve rebotes y dos asistencias. Le siguió Kelley con un doble-doble de 13 tantos y 12 capturas. Además aportó cinco asistencias.

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Las Ganaderas tuvieron nuevamente a Dontavia Waggoner como su mejor anotadora con 21 tantos y seis rebotes. Mientras que Okako Adika logró un doble-doble con 11 puntos y 11 rebotes.

La primera mitad del encuentro fue una de baja ofensiva para ambos quintetos, pero la peor parte la llevó Hatillo, que tan solo produjo 19 puntos en 20 minutos de acción.

“Poderlas limitar a un máximo de 13 puntos por parcial fue la clave del juego. Hicimos un gran trabajo en provocar que fallaran. El banco aprovechó la oportunidad de juego e hizo un gran trabajo. Queríamos hacerle el trabajo difícil a Waggoner y limitamos al personal que tenían disponible”, expresó el dirigente de las Cangrejeras, Fernando Casablanca al concluir el partido.

En el inicio del tercer parcial las Ganaderas respondieron al mensaje de medio tiempo del dirigente, Tony Ruíz, pues salieron fuerte con un avance de 7-0 para acercarse en la pizarra 26-37. Restando 5:09 Hatillo se acercó 41-32 y esto provocó un tiempo de emergencia de las Cangrejeras. Luego del tiempo pedido, Santurce reaccionó y ripostó con un 4-0 para volver a despegarse 45-34.

El cuarto parcial fue uno de mero trámite, porque las Cangrejeras mantuvieron su paso arrollador y no miraron hacía atrás.

La acción del BSNF regresará este miércoles cuando las Monarcas de Juana Díaz visiten a las Cariduras de Fajardo y las Atenienses de Manatí harán lo propio con las Cangrejeras. Los partidos están señalados para las 8:00 p.m.