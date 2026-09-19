Carlos Arroyo será exaltado al Salón de la Fama del programa atlético de la Florida International University (FIU), institución a la que perteneció durante sus años colegiales.

El anuncio fue realizado el jueves por FIU mediante una publicación en sus redes sociales, en la que aparece el exarmador puertorriqueño reaccionando a que formará parte de la clase de 2026 durante una videollamada.

“Muchas gracias. Se me puso la piel de gallina. Me siento honrado. La verdad, me siento privilegiado”, dijo Arroyo al recibir la noticia.

“Llegué a FIU en 1998 sin siquiera pensar en nada de esto, obviamente. Uno piensa en dar lo mejor de sí todos los días con la esperanza de poder lograr sus sueños algún día. Esto va más allá de todo lo que soñé”, continuó.

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El fajardeño, de 47 años, jugó en el programa de baloncesto de FIU desde 1997 hasta 2001. A lo largo de esas cuatro temporadas, disputó 100 partidos en los que promedió 16 puntos, 4.6 asistencias y tres rebotes.

En esos años, viajaba a Puerto Rico en verano para integrarse a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con quienes conquistó cuatro campeonatos consecutivos.

Arroyo es el líder histórico en asistencias de FIU, con 459, y ocupa la segunda posición en puntos, con 1,601. Además, posee las marcas de mayor cantidad de puntos anotados en un juego (39), más asistencias en un partido (13) y unidades en una sola campaña (616).

También tiene el récord de más juegos con 20 puntos o más en una temporada (21) y finalizó en doble dígito en 37 partidos consecutivos, ambas marcas de FIU. Su número 30 fue retirado en 2007 por la institución.

Arroyo pasó nueve campañas en la NBA y fue una de las principales figuras de la Selección Nacional a principios de los 2000. Actualmente, es el gerente general del Equipo Nacional y coapoderado de los Vaqueros de Bayamón en el BSN.

Bajo su administración, Puerto Rico clasificó a los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años y los Vaqueros ganaron dos campeonatos corridos en la llamada “liga más dura”. La clase 2026 del programa atlético de FIU será exaltada el 6 y 7 de noviembre.