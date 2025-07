Cuando los Piratas de Quebradillas escogieron a André Curbelo con el quinto turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), surgieron muchas interrogantes acerca de su selección.

El talento de Curbelo era indudable, pero su historial de problemas disciplinarios en programas colegiales en Estados Unidos y en la Selección Nacional generaba dudas sobre su capacidad para aportar de forma positiva a un equipo a nivel profesional.

Quizá por eso equipos como los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce dejaron pasar la oportunidad de elegir antes que Quebradillas, a quien una vez fue considerado el mejor prospecto del país.

Menos de dos meses después del sorteo, los Piratas lo traspasaron a los Atléticos de San Germán por un turno de primera ronda en 2027 y otro de segunda en 2028. Esa inesperada movida fue quizá lo mejor que le pasó a Curbelo.

En San Germán, tuvo la oportunidad de desarrollarse bajo la tutela de Eddie Casiano, uno de los mejores canasteros que ha salido de esta isla. Era su momento para reivindicarse, aún más con la noticia de que venía en camino su primer hijo.

Demás está decir que superó todas las expectativas. Además de que no tuvo ni un solo problema en San Germán, se ganó la titularidad y promedió 12.7 puntos, 4.3 rebotes y 5.9 asistencias por juego a lo largo de la temporada regular. Como si fuera poco, registró dos triples dobles y se convirtió en el primer novato en lograrlo en la historia del BSN.

André Curbelo promedió 12.7 puntos, 4.3 rebotes y 5.9 asistencias por juego en la temporada 2025. ( Baloncesto Superior Nacional )

Por eso, no fue una sorpresa cuando ganó el martes el Novato del Año en la segunda edición de la gala de los valores del BSN en el Fairmont El San Juan Hotel a solo días del nacimiento de su primer retoño. Curbelo atribuyó todo esto a la forma en que ve la vida desde que se enteró que sería padre.

“Estoy bien contento y orgulloso. Hace mucho tiempo no me sentía así de feliz. Ser papá es una bendición de Dios. La vida le cambia a uno a la que tú ves al bebé saliendo. Es como un switch. Esa cosita sale y la vida te cambia. Yo digo que fue para bien. Cuando me enteré que iba a ser papá, supe que ahora alguien dependería de mí y, si uno está por ahí algarete o haciendo loqueras, eso es lo que le va a llegar al nene cuando crezca o en el proceso”, contó el novato de los Atléticos a preguntas de Primera Hora después de la ceremonia.

“Yo no puedo salir de un juego molesto y llegar así a casa porque eso va a afectar a mi hijo o a su mamá. Son cositas que uno va aprendiendo con el tiempo, pero estoy bien contento y orgulloso por la manera que han sucedido las cosas este año. Muchos dudaron, pero esa fue mi gasolina. Me ayudó a diario a soñar en grande. Durante la temporada, nunca estaba pensando en callarle la boca a nadie, pero ahora que se dio lo del premio dos o tres por ahí tienen que hacer buche”, agregó.

Busca llevar su talento a la NBA o Europa

Curbelo superó a Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo, en las votaciones para el Novato del Año. Meléndez también se convirtió en uno de los titulares de Arecibo y acumuló una media de 11.6 unidades, 4.1 capturas y 1.4 asistencias por cotejo.

“Fue espectacular competir contra Ramses por este premio. Él es tremendo jugador. Cualquiera de los dos que lo ganara iba a ser merecedor de este premio. Ambos aspiramos a jugar en ligas más talentosas que esta con un poquito más de prestigio, como lo es la NBA y algunas ligas en Europa. Entiendo que ese es su destino, al igual que el mío”, opinó.

André, hijo del otrora jugador y árbitro puertorriqueño Joel Curbelo, compartió que ha recibido ofertas de clubes en Europa y Latinoamérica, pero desconoce los detalles.

“No sé específicamente a dónde o cuándo me tengo que ir, pero sí he escuchado de mi agente que ya han aparecido dos o tres cositas. Ahora que estoy fuera de los playoffs me sentaré con mi agente para ver qué es mejor para mí. Entiendo que son equipos en Europa y Latinoamérica también”, reveló.

“Si te digo cuáles son mis planes te miento porque mi mente está con mi hijo y con lo del Rookie of the Year. Lo que sí te puedo decir es que aspiro a jugar contra el mejor talento y en las ligas más duras. Sé que el BSN es la liga más dura de Latinoamérica, pero si puedo irme a la NBA o una en Europa lo haré”, abundó.

Sin embargo, Curbelo dejó claro que estaría más que dispuesto a regresar la próxima temporada a las filas de los Atléticos para continuar con el trabajo de reconstrucción que empezó Casiano este año.