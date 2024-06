Ángel Rodríguez no tenía el lunes el nombre de los Vaqueros de Bayamón en su pecho por primera vez desde que ingresó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2018.

Después de seis temporadas en las que jugó cuatro finales y ganó dos campeonatos con los Vaqueros, el armador vestía el uniforme de los Cangrejeros de Santurce tras ser cambiado a los crustáceos principios de junio.

Un traspaso que Bayamón se vio obligado a hacer, luego de que el estelar armador -cuyo contrato vence al finalizar la vigente campaña- no aceptara la “mejor oferta en el BSN”, según el apoderado Yadier Molina. Pero de acuerdo con Rodríguez, Molina no contó la historia completa.

“Esto es un negocio al final del día y los rumores de cambio siempre estuvieron ahí. Lo que dijo Yadi sí es verdad. Ellos me hicieron una gran oferta, pero no dijo la historia completa. Yo no estoy aquí porque no cogí la oferta”, contó Rodríguez a preguntas de Primera Hora en la rueda prensa.

“Yo estaba dispuesto a sentarme con ellos después de la temporada, pero ellos tenían miedo de la posibilidad de yo llegar a la agencia libre y, para no perderme, si era que yo decidía cambiarme para otro equipo, era mejor sacar algo por mí sin tomar el riesgo. Yo lo entiendo. Si yo hubiese sido dueño de un equipo, hubiese pensado lo mismo porque esto es un negocio, pero el compromiso siempre estuvo ahí y ellos lo saben”, abundó.

Ángel Rodríguez salió del banco en su estreno con los Cangrejeros de Santurce. ( Josian Bruno Gómez )

De hecho, el veterano armador de 31 años detalló que estaba dispuesto a negociar con los Vaqueros cuando concluyera el torneo, pero la franquicia tomó otro rumbo.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de pactar un contrato multianual con Santurce antes de que finalice el temporada, el base confirmó el interés que tiene la franquicia por retenerlo, pero comentó que no es algo que está meditando en estos momentos, ya que está tomándose este proceso “paso a paso”.

No es para menos. Para Rodríguez, junio ha sido un mes lleno de cambios. Además de ser canjeado a los crustáceos, su esposa dio a luz a su hija y, por esta razón, solo pudo disputar un partido con Bayamón este año.

“Han sido días cargados. Cada vez que uno tiene una criatura nueva es difícil. Yo, en lo personal, mi mayor orgullo es ser un buen esposo y un buen papá, y yo estoy bien envuelto... Lo del cambio fue justo antes de mi hija nacer. Entonces, el nacimiento de mi hija era el verdadero enfoque. Eso me ayudó a desviar la mente un poco”, admitió.

De rival a compañero de Walter

Ahora no solo está en un nuevo equipo, sino que también juega bajo la dirección de Brad Greenberg, quien lo entrenó hace dos temporadas en Bélgica con el club Liege Basket, y comparte camerinos con Walter Hodge, su mayor contrincante en cancha cuando la rivalidad de los Vaqueros y los Capitanes de Arecibo estaba en todo su apogeo hace unos años.

A pesar de que ambos armadores eran vistos como las caras de dos grandes franquicias que se sacaban chispas cada vez que se enfrentaban, Rodríguez confesó que su rivalidad con Hodge nunca se fue más allá del tabloncillo.

Walter Hodge Jr. y Angel Rodríguez mientras militaban con los Capitanes de Arecibo y los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

“Todo lo que pasa en cancha, las rivalidades y eso, son serias, pero no son personales. La primera persona que yo llamé cuando yo quería unir a los jugadores y tratar de darle fuerza a la asociación fue Walter. En plena rivalidad, Walter me dio la mano de una. En ese momento, venía de tener una temporada de MVP y eso te deja saber el tipo de química que vamos a tener”, relató.

Por su parte, Hodge -quien está lidiando con una fractura en el dedo índice derecho- confesó que conversó con Rodríguez antes de que se concretara el cambio que envió a Rodríguez.

“Para mí, es un honor poder jugar con Ángel. Es un tipo que es ganador y yo sé que lo va a dar todo por el equipo. Nosotros hablamos antes de que pasara todo. Yo respeto mucho a Ángel como jugador y como persona... Nosotros nunca hemos tenido problema, pero el puertorriqueño piensa que sí. Nosotros somos competidores que representamos a nuestros equipos, pero ahora vamos a representarlo juntos para hacer algo especial que él y yo sabemos hacer”, sostuvo.

Curiosamente, Rodríguez no es el primer rival que se convierte en compañero de Hodge, ya que algo parecido sucedió con David Huertas cuando este se unió a los Capitanes después de vestir los colores de los Piratas de Quebradillas.