Minneapolis. Anthony Edwards avanzó con el balón por la línea mientras que el reloj se agotaba y los Timberwolves de Minnesota intentaban sostener la ventaja de dos puntos ante los Mavericks de Dallas.

Edwards se detuvo en la línea de foul viendo a tres defensas de Dallas que se le acercaban y dudo si debía tirar en otra noche titubeante para el base de 22 años. Intento dar un paso por la derecho, giro a la izquierda, saltó después de que no encontró un camino a la canasta y le envió el balón a Naz Reid, pero el balón salió de la cancha a 13 segundos del final.

El dirigente de los Wolves, Chris Finch, sólo hizo una mueca tras otra posesión errada para su equipo. Luego sucedió la pifia defensiva y que empeoró todo.

Rudy Gobert cambió de defender a Jaden McDaniels a Luka Doncic en el área de tiro, pero aún así atino el triple de la ventaja a tres segundos del final y que terminó confirmando la victoria 109-108 de los Mavs el viernes.

Este es el tipo de jugadas en el momento clave que los Wolves no han visto de su estrella en las finales de la Conferencia Oeste y ahora están abajo 2-0 en la serie que se dirige a Dallas para el tercer juego el domingo.

“La misma historia de la otra noche: los balones perdidos al final del juego, no completarlo”, reconoció Finch.

Finch se echó la culpa por no pedir un tiempo fuera para que Mike Conley regresara a la duela para iniciar la ofensiva.

Edwards —quien tuvo 21 puntos y atinó sólo 5 de 17 tiros de campo— es el jugador que los Wolves quieren que tenga el balón, pero sus rivales siguen atiborrando la pintura con tres defensas, cuatro o hasta cinco para evitar que se acerque a la canasta.

“Me están defendiendo con multitudes. Pero estoy rechazando muchos tiros, tiros a distancia”, reconoció Edwards. “Estoy rechazando muchos de esos, pero tenemos mucho espacio abierto, entonces no me preocupo”.

Ciertamente, Reid atinó siete de nueve triples para un máximo de equipo de 23 puntos. Su último intento fue en la bocina, pero su disparo rebotó fuera del aro. Cuando Edwards intentó desechar el balón en la posesión anterior, Reid recortó desde la esquina hacia el ala, pero el pase estuvo dirigido al lugar que acababa de dejar.

Resaltando sus problemas está el hecho que Karl-Anthony Towns ha firmado sólo 10 de 32 tiros de campo.