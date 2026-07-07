La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este martes las 12 jugadoras que integrarán la Selección Nacional femenina para el Clasificatorio Centrobasket, que se celebrará del domingo al 18 de julio en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua.

Puerto Rico, que forma parte del Grupo B, junto a Islas Vírgenes, Guyana y El Salvador, buscará uno de los tres boletos disponibles para el FIBA AmeriCup 2027. El Grupo A está compuesto por República Dominicana, Nicaragua, México y Bahamas.

Encabezado por la capitana Pamela Rosado, el grupo quedó compuesto por Arella Guirantes, Brianna Jones, Denise Solís, Franchesca Torres, Imani Stafford, India Pagán, Jacqueline Benítez, Nina de León, Sofía Roma, Tayra Meléndez y Zaida González.

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Las boricuas comenzarán la fase de grupos el domingo ante Islas Vírgenes, y continuarán el lunes frente a Guyana, ambos partidos a las 4:30 p.m. Cerrarán la primera ronda el próximo miércoles a las 7:00 p.m., contra El Salvador.

“Estamos muy contentos con el grupo que llevamos a este torneo. Es una combinación de experiencia, talento, compromiso y jugadoras que conocen la responsabilidad de representar a Puerto Rico. Sabemos la importancia de este Centrobasket, no solo por lo que significa defender el campeonato, sino porque nos da la clasificación al AmeriCup 2027”, expresó en declaraciones escritas, el dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista.

El equipo, campeón en las últimas cuatro ediciones del Centrobasket, llega al torneo como una de las principales potencias de la región.

Todos los partidos del quinteto patrio serán transmitidos por Wapa Deportes.