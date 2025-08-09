La WNBA sigue lidiando con una serie de problemas relacionados con juguetes sexuales.

En la última semana y media, se han lanzado juguetes sexuales a la cancha durante los partidos en Atlanta el 29 de julio, Chicago el 1 de agosto, Los Ángeles el 5 de agosto y nuevamente en Chicago el jueves por la noche. El objeto más reciente aterrizo en la cancha en los segundos finales de la victoria del Dream de Atlanta sobre el Sky local.

El juguete sexual que cayó en la cancha en Los Ángeles estuvo cerca de golpear a la jugadora Sophie Cunningham del Fever de Indiana durante un partido contra las Sparks. También se arrojaron juguetes sexuales en los partidos en Nueva York y Phoenix el martes pasado, pero los proyectiles no llegaron a la cancha. La policía dice que otro juguete fue lanzado en un partido en Atlanta el 1 de agosto, aunque no está claro si ése llegó a la cancha.

PUBLICIDAD

Las distracciones han creado desafíos inesperados para la liga, los equipos y las jugadoras, pero también para la seguridad de los estadios. A continuación, algunos detalles sobre los casos:

¿Se están realizando arrestos?

Un hombre fue arrestado el sábado en College Park, Georgia, después de ser acusado de lanzar un juguete sexual a la cancha durante el enfrentamiento del Dream de Atlanta contra las Valkyries de Golden State, el 29 de julio, según un informe policial. El reporte dice que se lanzó otro juguete sexual durante el partido del Dream el 1 de agosto contra el Mercury de Phoenix, pero esa instancia no pareció resultar en una demora del juego.

El sujeto está acusado de conducta desordenada, allanamiento criminal, indecencia pública y exposición indecente. Los cuatro cargos son delitos menores en el estado de Georgia, lo que significa que si es condenado, el castigo por cada uno puede ser una multa de hasta 1.000 dólares o incluso 12 meses de cárcel. Un delito menor por indecencia pública y exposición indecente también puede requerir el registro en la lista de delincuentes sexuales del estado.

El informe dice que el hombre le dijo a la policía “esto se suponía que era una broma que se haría viral.”

Otro hombre en Phoenix fue arrestado después de que la policía informó que había lanzado un juguete sexual a la multitud el martes en un partido de Mercury. La policía dice que el joven de 18 años sacó el juguete sexual del bolsillo de su suéter y lo arrojó hacia los asientos frente a él, golpeando a un espectador en la espalda.

PUBLICIDAD

El hombre luego le dijo a la policía que era una broma que había estado en tendencia en las redes sociales. Relató que había comprado el juguete un día antes para llevarlo al partido. Más tarde fue abordado por un voluntario en el estadio que había presenciado el incidente y comenzó a seguirlo mientras el hombre intentaba salir del recinto.

La policía dice que el hombre fue arrestado bajo sospecha de agresión, conducta desordenada y exhibición pública de material sexual explícito.

El New York Liberty le dijo a The Associated Press el jueves por la noche que hay una investigación en curso sobre el lanzamiento en Nueva York y el equipo está cooperando con las fuerzas del orden.

¿Qué dificultades enfrenta la seguridad de los estadios para detener esto?

Los tipos de juguetes sexuales que se lanzan a la cancha generalmente no incluyen elementos metálicos, lo que significa que los detectores de metales de los estadios no pueden detectarlos. Cuando se llevan en el cuerpo de un espectador, se vuelven aún más difíciles de detectar.

Los equipos de seguridad de los estadios enfrentan desafíos para detectar estos objetos, según Ty Richmond, presidente de la división de servicios de eventos en Allied Universal Security, una empresa que proporciona servicios de seguridad a ciertos estadios de la NBA, WNBA, NFL, MLB y MLS en todo el país.

“No todos los estadios están utilizando un proceso de detección que sea consistente y pueda detectar (los juguetes sexuales) debido a lo que requeriría: registros corporales, abrir los bolsos o prohibirlos”, dijo. “El conflicto de la rapidez para hacer que los fanáticos entren al estadio y al recinto es un tema importante, lo mismo que la seguridad y protección.”

PUBLICIDAD

Los límites de la seguridad de los estadios hacen que la acción legal sea uno de los disuasivos más fuertes para este tipo de comportamiento, dijo Richmond.

“La decisión de procesar y mostrar ejemplos de cómo se maneja a las personas es muy importante”, dijo. “Sin duda, creo que marcará la diferencia. La aplicación de esto es importante, y publicitarlo es importante.”

No se han realizado arrestos aún en Los Ángeles y Chicago. En un comunicado a la AP, las Sparks dijeron que están “trabajando con el personal del estadio para identificar al individuo responsable y asegurar que se tomen las medidas apropiadas.”

La WNBA ha indicado que cualquier espectador que lance objetos a la cancha enfrentará un veto mínimo de un año y será consignado a las autoridades.

La liga ratificó su postura el viernes mediante un comunicado, en el que advirtió: “la seguridad de todos en nuestros estadios sigue siendo una prioridad. Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas del orden locales y federales para tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo arrestos y procesamientos con cargos de delito grave donde sea aplicable, contra cualquier persona involucrada en esta conducta o de otra manera involucrada en auspiciar este comportamiento imprudente e inaceptable.”

¿Cómo está afectando esto a las jugadoras?

A medida que las perturbaciones se acumulan, quienes están en la cancha se sienten cada vez más frustradas.

“Todas están tratando de asegurarse de que la WNBA no sea una broma y se tome en serio, y luego eso sucede”, dijo Cunningham en su pódcast después de casi ser golpeada por uno de los juguetes sexuales el martes. “Estoy pensando: ‘¿cómo vamos a ser tomadas en serio alguna vez?’”

PUBLICIDAD

Ninguna otra liga deportiva profesional ha enfrentado perturbaciones con juguetes sexuales como ésta. Ha comenzado una conversación en línea sobre las elecciones de los perpetradores de lanzarlos durante los partidos en una liga femenina y una liga con una cantidad destacada de jugadoras lesbianas y queer.

“Esto ha estado sucediendo durante siglos, la sexualización de las mujeres. Esta es la última versión de eso. No es gracioso. No debería ser el blanco de las bromas”, dijo la entrenadora de Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, el jueves. “La sexualización de las mujeres es lo que se usa para mantener a las mujeres abajo, y esto no es diferente.”

A pesar del comportamiento delictivo que lleva a arrestos, al menos un mercado de predicciones basado en criptomonedas está ofreciendo intercambios que esencialmente permiten a los usuarios apostar sobre si se lanzarán juguetes sexuales en futuros partidos de la WNBA.

Las jugadoras también han estado expresando sus opiniones en las redes sociales, haciendo eco de las preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en los estadios .

La alera de Liberty, Isabelle Harrison, publicó en X la semana pasada: “¡¿SEGURIDAD EN EL ESTADIO?! ¡¿¿Hola??! Por favor, mejoren . No es gracioso. Nunca fue gracioso. Lanzar CUALQUIER COSA a la cancha es muy peligroso.”