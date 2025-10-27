California. Austin Reaves anotó un récord personal de 51 puntos, incluidos cuatro tiros libres decisivos en los últimos 32 segundos, y los Lakers de Los Ángeles vencieron 127-120 a los Kings de Sacramento sin Luka Doncic el domingo.

Reaves encestó 12 de 22 tiros de campo y logró seis triples, incluyendo el número 500 de su carrera. Reaves también sumó nueve asistencias y 11 rebotes.

Reaves es solo el cuarto jugador en los últimos 40 años con al menos 50 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en un juego, uniéndose a Doncic, Russell Westbrook (dos veces) y James Harden (dos veces).

La última vez que un jugador de los Lakers tuvo más de 50 unidades, más de 11 rebotes y más de nueve asistencias fue el 13 de febrero de 1963, cuando Elgin Baylor anotó 50 tantos, 15 rebotes y 11 asistencias contra los Celtics de Boston.

DeAndre Ayton tuvo 22 puntos y 15 rebotes para los Lakers. Rui Hachimura anotó 18 unidades.

Doncic fue descartado antes del juego debido a un dedo torcido en su mano izquierda y un hematoma en la parte inferior de la pierna izquierda. Se espera que sea reevaluado en aproximadamente una semana, según los Lakers.

Es otro golpe para Los Ángeles, que no espera tener a LeBron James (ciática) de regreso hasta mediados de noviembre.

Zach LaVine anotó 32 puntos para liderar a seis jugadores en cifras dobles para los Kings.

DeMar DeRozan anotó 21 tantos, Domantas Sabonis tuvo diez y 14 rebotes, mientras que Dennis Schroder agregó 18 unidades y 12 asistencias.