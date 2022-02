La NBA lució a su estilo: espectacular, con la celebración de a quienes considera los 75 mejores jugadores de su historia en las actividades del medio tiempo de su Juego de Estrellas ayer domingo.

Y al mismo tiempo revivió la eterna discusión: ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos?

Michael Jordan y LeBron James se abrazaron al cierre de la ceremonia. ( DAVID MAXWELL )

Para el disfrute, nostalgia y recuerdo de la fanaticada, en la actividad desfilaron jugadores que fueron o son los favoritos de la afición.

“Para los que hemos visto baloncesto desde los 70, ahí estuvo la crema. Fue un homenaje a esos colosos del norte, los grandes del mundo. Había para que todo el mundo tuviera al menos un ídolo”, dijo el ex jugador y ahora técnico, Manolo Cintrón.

“También fue un manjar para que aprendan los que están comenzando a ver baloncesto”, agregó.

Bill Russell, Jerry West, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Dominique Wilkins, Julius Erving, Dirk Nowitzki, Shaquille O’Neal, Kevin McHale, Reggie Miller, Oscar Robertson y Earvin ‘Magic’ Johnson son algunos de los nombres de jugadores estrellas que desfilaron al centro de la cancha en la actividad de reconocimiento, en la que también fueron reconocidos jugadores activos como LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony y Kawhi Leonard, entre otros.

“Esa actividad fue todo un éxito, desde el primer día de actividades (del Juego de Estrellas) hasta la última entrevista. Es la mejor actividad en la historia de la NBA”, opinó, por su parte, el exjugador Edgar Padilla.

Las cámaras, la atención y el público siempre giran alrededor de varias figuras entre presentes para el reconocimiento que celebró también el 75 aniversario de la principal liga de baloncesto del mundo y, seguramente, una de las más seguidas en el globo indistintamente del deporte.

Figuras como Jordan llamaron la atención en la cancha y en la televisión. La de James también generó grandes aplausos,sobre toda porque el Juego de Estrellas fue celebrado en la cancha de los Cavaliers de su ciudad natal de Cleveland.

Pero el detalle de la NBA de presentar a Jordan al final de la lista de 75 estrellas fue un mensaje claro sobre quién llamaría más la atención, según interpretó mucha gente, incluyendo al baloncelista de los Cangrejeros de Santurce, Filiberto Rivera.

“Ese detalle dijo algo. La NBA lo puso bien claro: nos dijo quién es el G.O.A.T.“, dijo Rivera.

Rivera dijo que siempre ha creído que Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero agregó que, en ánimo de no discutir, le da el 50 por ciento del premio de mejor jugador a James porque el delantero de los Lakers hace mejores jugadores a sus compañeros en comparación con Jordan.

“Nos vamos 50-50 para no crear más controversia”, dijo.

El legendario Michael Jordan (C) fue el último presentado y cargó con la mayor atención. ( DAVID MAXWELL )

Mientras, Padilla dijo que para él no hay controversia sobre el dado de que Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos por con sus seis anillos de campeón con los Bulls, por su determinación como jugador que hacía inminente una victoria para Chicago sin que el rival lo pudiese evitar.

Comparar a Jordan con cualquier otro jugador es una pérdida de tiempo total” - Edgar Padilla / Exjugador nacional, del BSN y la NCAA

“Desde mi perspectiva de exjugador que fui, comparar a Jordan con cualquier otro jugador es una pérdida de tiempo total. Jordan no tiene comparación. Era dueño y señor de la cancha. No tenía ninguna debilidad. Los demás equipos sabían que Jordan les iba a acabar el juego. Se fue de 6-6 en series finales. Esa característica no la tiene LeBron. Esa es la característica que te hace grande”, dijo Padilla.

Jabbar -izquierda- saluda a otros grandes, Shaquille O'Neal y Julius Erving. ( Charles Krupa )

Ervin ‘Magic’ Johnson, Larry Bird, Kobe Bryant, Jabbar, Russell siempre están también en la discusión sobre quién fue el mejor de todos los tiempo. Siempre son diferenciados por las épocas pasadas que jugaron.

El análisis de la vieja escuela, como el de Cintrón, tiene argumento válidos e indiscutibles al escoger quien fue o es el G.O.A.T.

”Para mi es Jabbar. Ninguno de los demás tiene 38,000 puntos en temporada regular. Jabbar lo tiene tirando un ganchito y desde el tiro libre. Otros tuvieron el beneficio de tiro largo (tres puntos). Y tiene anillos (6). Ese es mi argumento cuando me traen la discusión”, dijo.

La actividad organizada por la NBA tuvo ausencias entre los 75 jugadores reconocidos más allá de la ausencia física de algunos de los escogidos, como el fenecido Kobe Bryant. La selección de la NBA levantó, no críticas, pero sí señalamientos por omisiones a jugadores que debieron desfilar con los mejores 75.

Rivera extraño, por ejemplo, a Tracy McGrady y a Vince Carter.

“Tracy es un jugador miembro del Salón de la Fama. Debió estar ahí entonces. Vince Carter jugó 22 años. Esos dos, entiendo, debieron de haber estado ahí“, dijo Rivera.