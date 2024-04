Blake Griffin anunció el jueves su retiro de la NBA tras una carrera de 14 años que incluyó seis selecciones al Juego de Estrellas, el Novato del Año y una victoria en el concurso de clavadas.

En una publicación en redes sociales dijo que está “agradecido por cada momento” de su carrera. Griffin fue la primera selección de Los Clippers de Los Ángeles proveniente de Oklahoma en el 2009. Se perdió su primera temporada por una lesión de rodilla, pero se recuperó para ser nombrado Novato del Año en el 2011, año en el que ganó el concurso de clavadas.

Junto a Chris Paul y DeAndre Jordan, sus jugadas ayudaron a rejuvenecer a los Clippers para que recibieran el mote de “Lob City”. En la temporada 2018 lo enviaron a los Pistons de Detroit cuando sus habilidades comenzaron a disminuir e incrementaron las lesiones.

Griffin, de 35 años, también jugó con Brooklyn y Boston. Promedió 19 puntos y 8 rebotes en su carrera y fue tercero en la votación a MVP detrás de Kevin Durant y LeBron James en el 2013-14.

“Agradezco cada momento —no sólo los buenos: las victorias, los premios, las clavadas y el tiempo memorable que pasé con mi familia, amigos, aficionados, compañeros y entrenadores”, publicó en Instagram agradeciendo a su familia y su agente Sam Goldfeder. “Igualmente estoy agradecido por los momentos no tan buenos: las derrotas, las múltiples cirugías, las lecciones, el sufrimiento, y no sería una carta de retiro si no reconociera a quienes me odiaron”.

“Todas experiencias hicieron mis 14 años en la liga realmente memorables, y no puedo dejar de sentirme agradecido”.