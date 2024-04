Listo el escenario para los play-in de la NBA Los cruces serán Heat vs. 76ers, Hawks vs. Bulls, Lakers vs. Pelicans y Warriors vs. Kings.

El armador de los Warriors de Golden State Klay Thompson (1) reacciona luego de atinar un triple ante los Jazz de Utah durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, en San Francisco, el domingo 14 de abril de 2024. (AP Foto/Jed Jacobsohn) ( Jed Jacobsohn ) LeBron James y los Lakers de Los Ángeles se quedarán en Nueva Orleans un par de días más. Stephen Curry y Golden State regresarán a Sacramento para enfrentar nuevamente un juego de eliminación y el Heat de Miami está de vuelta en el play-in, donde inició su camino hacia las Finales de la NBA el año pasado. Los enfrentamientos están listos. El martes, los Lakers se medirán a los Pelicans por el puesto número siete en la Conferencia Oeste, luego los Warriors y los Kings en juego de eliminación. El miércoles, el Heat viajará a Filadelfia para decidir el séptimo puesto de la Conferencia Este, seguido por Atlanta en Chicago en un duelo en el que el perdedor se despide. De los 20 cabezas de serie de postemporada, 15 se decidieron el domingo, al igual que tres de los cuatro enfrentamientos de play-in y tres de las cuatro series de primera ronda. El orden final en el Este: Boston, Nueva York, Milwaukee, Cleveland, Orlando, Indiana, Filadelfia, Miami, Chicago y Atlanta. En el Oeste, el orden del puesto 1 al 10 es Oklahoma City, Denver, Minnesota, Los Angeles Clippers, Dallas, Phoenix, Nueva Orleans, los Lakers, Sacramento y Golden State. El escolta de los Knicks de Nueva York, Donte DiVincenzo (0), defiende al alero de los Bulls de Chicago, Torrey Craig (13), durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 14 de abril de 2024, en Nueva York. (AP Foto/John Munson) ( John Munson ) La única serie de primera ronda que se fijó antes del domingo fue Clippers-Mavericks en el Oeste. Se agregaron a la lista: Bucks-Pacers y Cavaliers-Magic en el Este, junto con Timberwolves-Suns en el Oeste. Los juegos no regalaron dramatismo en el último día de la temporada regular. De los 15, sólo uno se decidió por una posesión, y fue en el Madison Square Garden, donde Nueva York obtuvo la victoria. Los Knicks mantuvieron a raya a Chicago 120-119 en tiempo extra, un resultado que les permitió superar a Milwaukee en el segundo puesto del Este. Oklahoma City venció a Dallas por 49 para asegurar el puesto número 1 en el Oeste, Indiana se mantuvo fuera del play-in al vencer a Atlanta por 42, Sacramento derrotó a Portland por 39, San Antonio superó a Detroit por 28 y Orlando, que podría haber estado en el play-in con una derrota, superó a Milwaukee por 25. Orlando ganó 47 juegos para capturar la División Sureste y regresar a los playoffs por primera vez desde 2020. LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, se alista a robar un balón a Larry Nance Jr., de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Nueva Orleans, el domingo 14 de abril de 2024. Los Lakers ganaron 124-108. (AP Foto/Gerald Herbert) ( Gerald Herbert ) El único lugar que cambió en el Este el domingo fue entre los Knicks y los Bucks por el segundo y el tercero. El Oeste vio dos cambios: Denver superó a Minnesota por el segundo y ayudó a enviar a los Timberwolves al tercero, mientras que Phoenix subió un lugar al sexto y los Pelicans cayeron uno al séptimo.