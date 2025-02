( The Associated Press )

Luka Doncic condujo a Dallas hasta la Final de la NBA la temporada pasada. Anthony Davis ganó un campeonato con los Lakers de Los Ángeles.

Ahora cambiaron de equipo, mediante un canje absolutamente espectacular.

Doncic fue traspasado fuera de los Mavericks, campeones de la Conferencia Oeste, con destino a los Lakers a cambio de Davis, como parte de un acuerdo de tres equipos. El traspaso fue confirmado el domingo por la mañana, después de que los equipos obtuvieran la aprobación de la liga requerida sobre todos los términos involucrados en el acuerdo.

Las negociaciones del traspaso, que duraron aproximadamente un mes, se mantuvieron en extremo secreto entre el gerente general de los Mavericks, Nico Harrison, y el GM de los Lakers, Rob Pelinka. Entre los que no estaban al tanto hasta el final del proceso: el entrenador de los Mavs, Jason Kidd.

¿Su primera reacción? “Sorpresa”, dijo Kidd, aunque luego agregó que cree que es el movimiento correcto para su equipo en el futuro.

Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris se dirigen a los Lakers, mientras que Max Christie va a Dallas. El Jazz de Utah está involucrado también en el trato, obteniendo a Jalen Hood-Schifino y una selección de segunda ronda de 2025 de ambos, los Mavs y los Lakers.

“El deporte se trata de momentos transformadores”, dijo Pelinka. “Nos inspiran estos momentos que los fanáticos de los Lakers conocen, esperan y aman de una franquicia que continuamente inaugura nuevas eras de grandeza... Luka es una superestrella global única en su tipo que liderará esta franquicia durante años. Sus instintos asesinos y su compromiso con ganar campeonatos serán una fuerza impulsora para el equipo”.

La noticia del trueque se conoció aproximadamente una hora después de que los Lakers vencieron a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. Davis no estuvo con los Lakers para el duelo. Había vuelto a Los Ángeles debido a una lesión abdominal que necesitaba evaluación.

Doncic no ha jugado con Dallas desde la Navidad, cuando abandonó la cancha por una distensión en la pantorrilla izquierda. Ahora no podrá firmar un contrato supermax por cinco años y que le hubiera pagado unos 345 millones de dólares.

Se desconoce si los Mavs le hubieran ofrecido un contrato tan grande. También hubiera tenido la opción de irse como agente libre tras la campaña 2025-26 y seguramente otros equipos estaban planeando para ese escenario.

“Hay otros equipos que se estaban preparando”, dijo Harrison el domingo. “Él iba a poder tomar su propia decisión en algún momento sobre si quiere estar aquí o no, si queremos darle el supermax o no, o si quiere optar por salir. Tuvimos que tener todo eso en cuenta y siento que nos adelantamos a lo que podría haber sido un verano tumultuoso”.

Todavía es elegible para una extensión, pero probablemente no pueda firmar un acuerdo de cinco años por más de 230 millones este verano.

El acuerdo, al menos por ahora, uniría a Doncic con LeBron James como el nuevo dúo dinámico en Los Ángeles, mientras que Davis formaría una nueva dupla estelar con Kyrie Irving en Dallas. Y también reúne a Doncic con su excompañero, el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

Doncic fue uno de los jugadores de los Mavericks en la cancha cuando Redick salió de un juego por última vez el 11 de mayo de 2021.

Para los Mavericks, la decisión se basó en gran medida en lo que Davis hace en el extremo defensivo de la cancha.

“Creo que la defensa gana campeonatos y estamos trayendo a uno de los mejores jugadores de ambos lados de la cancha en la liga”, dijo Harrison. Agregó que la capacidad de Davis para ser élite en ambos extremos lo hace “un unicornio único” en la NBA.

“Creemos que estamos construidos para ganar ahora y en el futuro”, dijo Harrison.

Aún se disputaba el último juego de la noche del sábado cuando comenzaron a circular informes del canje, el duelo entre Phoenix y Portland. El escolta de los Suns, Devin Booker, dijo que alguien en las gradas les informó a él y a sus compañeros del traspaso.

“Dijeron Luka. Yo dije, ‘¿Luka Garza?’”, respondió Booker, refiriéndose a un pívot de Minnesota.

Booker no intentaba ser gracioso. Simplemente pensó lo que muchos probablemente pensaron: que no había manera de que los Mavs dejaran ir a Doncic.

“Es una locura, hombre. Realmente no sé qué decir al respecto”, dijo Booker. “Luka siendo un chico que todos han afirmado es intocable e intransferible. La NBA te muestra de nuevo. No se puede predecir. Es un negocio. Siempre están teniendo una conversación sobre ti. Así que no pienses que estás más seguro de lo que estás”.

La estrella de los Suns Kevin Durant añadió: “Locura. Es una locura. Locura. Demonios, nunca hubiera pensado que Luka Doncic sería traspasado. A su edad, a mitad de temporada, la NBA es un lugar salvaje. Si él puede ser traspado, entonces cualquiera está disponible”.

Dallas juega en Cleveland este domingo, mientras que los Lakers están libres hasta el martes, cuando visitarán a los Clippers. No está claro cuándo podrían jugar Doncic o Davis para sus nuevos clubes pues ambos están lidiando con lesiones sin un cronograma públicamente conocido para sus regresos.

Entre los jugadores con al menos 400 partidos, el promedio de 28,6 puntos de Doncic es el tercero en la historia de la NBA, solo detrás de Michael Jordan y Wilt Chamberlain, ambos con 30,1. Cuando está saludable, suele lucir entre dinámico e imparable.

Fue tercero en la votación para el Jugador Más Valioso de la temporada pasada después de promediar 33,9 puntos, 9,8 asistencias y 9,2 rebotes por encuentro, fácilmente una de las temporadas estadísticas más grandes en la historia de la liga. El esloveno, que cumple 26 años este mes y se ha referido a James como un “ídolo”, tuvo un partido de 73 puntos contra Atlanta el 26 de enero de 2024, empatando el cuarto total de puntos más alto en un encuentro de la NBA. Solo Chamberlain (100 y 78), así como Kobe Bryant (81) anotaron más.

Davis, seleccionado al Juego de Estrellas este año por décima vez en su carrera, cumple 32 años el próximo mes. Es parte del equipo del 75to aniversario de la NBA, ayudó a los Lakers a ganar el cetro en la burbuja de la pandemia en 2020, y, como Doncic, es una selección All-NBA en cinco ocasiones.

Doncic está promediando 28,1 puntos, 8,3 rebotes y 7,8 asistencias esta temporada. Davis está promediando 25,7 unidades y 11,9 tableros.

Harrison comprende el riesgo y la ira entre algunos en la base de fanáticos de los Mavs; algunas personas protestaron fuera del estadio del equipo en Dallas el domingo. Ha traspasado a una joven superestrella, alguien que fácilmente podría ser uno de los mejores jugadores del juego durante la próxima década, por un jugador en sus 30 con un historial de lesiones desafiante.

“Entiendo la magnitud de ello”, dijo Harrison. “Lo más fácil para mí sería no hacer nada y todos me alabarían por no hacer nada. Pero realmente creemos en ello y el tiempo dirá si tengo razón”.