Los Capitanes de Arecibo anunciaron este martes la contratación del delantero estadounidense, Rashard Kelly de cara a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Kelly, de 6 ‘8 " y 30 años, cuenta con experiencia en las ligas de Italia, Turquía, Francia, Australia Rusia y Lituania. Su última participación fue en Japón con el Aomori Watts, donde promedió 14.3 puntos por juego, 7.8 rebotes y 4.8 asistencias.

El refuerzo cuenta con participaciones en competencias europeas de primer nivel como la Eurocopa y el Basketball Champions League.

“Rashard Kelly es un delantero internacional con experiencia probada. Tiene la capacidad de defender varias posiciones, es un gran rebotero y corre muy bien la cancha. Algo que es bien importante para nosotros es que tiene la capacidad de aportar energía inmediata”, expresó en declaraciones escritas el director de operaciones de los Capitanes de Arecibo, Gaby Miranda.

El delantero, además, hizo su carrera universitaria en la NCAA con la Universidad de Wichita State.

Los Capitanes tendrán su primer juego de la postemporada el jueves cuando reciban la visita de los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.