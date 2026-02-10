BSN: los Gigantes anuncian a Jaylen Nowell como su primer refuerzo para la temporada 2026
El escolta-armador tiene seis temporadas de experiencia en la NBA.
Los Gigantes de Carolina-Canóvanas anunciaron este martes la contratación del escolta-armador Jaylen Nowell como su primer refuerzo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional que comienza el 21 de marzo.
Nowell de 26 años con 6’ y 4” de estatura y 210 libras, tiene seis años de experiencia en la NBA con los equipos de Timberwolves de Minnesota, Grizzlies de Memphis, Pistons de Detroit y Pelicans de New Orleans en donde promedió 8.9 puntos, 2.2 rebotes y 1.9 asistencias en 17.2 minutos por juego.
El norteamericano participó en la temporada 2025 de la G League con los Pelicans, donde fue nombrado al primer equipo de la liga al acumular 24.6 puntos, 4.3 rebotes, 5.4 asistencias, tirando un 52.6% de campo, 48.2% desde la línea de tres puntos y 90% desde la línea de tiro libre.
El escolta finalizó recientemente su participación en la liga de baloncesto de China con los Shanxi Zhongyu, donde registró 13.7 puntos con 2.2 rebotes y 1.8 asistencias en 16.5 minutos por juego. Además, lanzó un 46.3% de campo, 41.8% de tres puntos y 86% del tiro libre en 20 partidos.