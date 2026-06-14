Los Leones de Ponce derrotaron el sábado por 120-101 a los Indios de Mayagüez en el último choque de la temporada regular entre ambos equipos en el Palacio de Recreación y Deportes para subir al cuarto puesto de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los melenudos mejoraron su récord a 12-17, mientras Mayagüez vio caer el suyo a 10-17. Con el revés, los Indios fueron desplazados al quinto lugar de la tabla de su zona.

A dos semanas de culminar la fase regular, sus posiciones globales colocan a ambos quintetos fuera de los playoffs.

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Jezreel De Jesús encabezó la ofensiva ponceña con 32 puntos. Jordan Murphy le siguió con 25 tantos. Jalen Crutcher registró un doble-doble con 14 puntos y 12 asistencias. Los Leones tuvieron seis jugadores en cifras dobles.

Por los Indios, Nathan Sobey terminó con 22 unidades y Tyrell Harrison aportó 20.

Capitanes frenan su caída

En otro resultado, los Capitanes de Arecibo vencieron por 92-88 a los Piratas de Quebradillas para detener una racha de seis derrotas consecutivas en el Coliseo Raymond Dalmau.

Los Capitanes colocaron su marca en 15-11 en la segunda posición de la Conferencia B, mientras Quebradillas en 9-20 en el sótano.

Arecibo ganó el primer parcial 28-20, pero los Piratas reaccionaron con un segundo periodo de 28-15 para irse al descanso al frente 48-43.

Ramses Meléndez lideró a los Capitanes con 23 puntos. Timothy Soares registró un doble-doble de 21 tantos y 10 rebotes.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay fue el mejor con 23 unidades.

Quebradillas mantuvo la ventaja entrando al último parcial, pero los de la Villa del Capitán Corea lograron recuperar el control en los minutos decisivos.

Con apenas 1:31 por jugarse y ventaja de dos puntos para Arecibo, los Capitanes se alejaron tras dos tiros libres acertados de Alfonso Plummer.

Mets despiertan

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado de Aguada, los Mets de Guaynabo derrotaron 107-82 a los Santeros para completar la barrida de la serie particular de temporada regular.

Guaynabo mejora su récord a 13-14 y detuvo una seguidilla de tres reveses consecutivos. Aguada vio caer su foja a 13-14.

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Ysmael Romero registró un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes por los Mets. Jaysean Paige añadió 21 puntos y Malik Williams aportó 19.

Por los Santeros, Jacob Wiley terminó con 20 puntos y John Jenkins añadió otros 10.

Cangrejeros sobreviven en Canóvanas

Asimismo, los Cangrejeros de Santurce se impusieron 85-84 ante los Gigantes de Carolina-Cánovanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Davon Jefferson guió a los Cangrejeros con un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes. Le siguió Ian Clark con 19 puntos.

Por los Gigantes, Jaylen Nowell terminó con 33 puntos.

Los Cangrejeros dominaron la primera mitad y se fueron al descanso con ventaja de 49-37 tras ganar los primeros dos tiempos.

La acción continúa este domingo cuando los Criollos de Caguas visiten a los Capitanes y los Atléticos a los Vaqueros.