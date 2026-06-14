La Selección Nacional de Voleibol masculino derrotó el sábado en tres parciales a Guatemala para mantenerse invicto en el Final Four de Norceca, que se celebra en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México.

Los marcadores de la victoria fueron 25-16, 25-23 y 25-21.

Con el triunfo, el sexteto boricua mejoró su marca a 2-0 y enfrentará este domingo a las 5:00 p.m. (hora de la isla) al anfitrión México en un duelo que definirá el campeón del torneo.

Klistan Lawrence encabezó la ofensiva boricua ante los guatemaltecos con 11 puntos.

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“Guatemala se mantuvo muy cerca en los dos últimos sets por nuestra falta de concentración; nos relajamos un poco y ellos aprovecharon las oportunidades que les dimos. Sabíamos que saldríamos con la victoria. Mañana (domingo) frente a México será un partido largo, bueno y con el gimnasio lleno; que gane el mejor”, expresó Lawrence en declaraciones de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Puerto Rico tomó el control del primer set luego de un empate a nueve puntos. Las aportaciones de Ismael Alomar, Lawrence y Jair Santiago inclinaron la balanza a favor de los campeones defensores, que cerraron el parcial con un saque directo de Axel Meléndez.

Para el segundo parcial, Guatemala abrió con ventaja de 4-0 y se mantuvo al frente durante varios momentos, pero un bloqueo de Alomar y la ofensiva constante de Lawrence permitieron la remontada. En la recta final, dos errores de ataque de los centroamericanos aseguraron el set para Puerto Rico.

En el tercer parcial, el dirigente Jamille Torres aprovechó para rotar su alineación mientras los boricuas construían una ventaja de 12-6. Guatemala reaccionó en los puntos finales y llegó a extender el set después de que Puerto Rico desperdiciara cuatro puntos. Sin embargo, Gustavo Álvarez sentenció la victoria con un remate definitivo.

Puerto Rico dominó en bloqueo (9-4) y servicios directos (5-0). Además, sacó provecho de 27 errores cometidos por Guatemala.