José Alvarado escribió su nombre en los libros de historia al convertirse el sábado en el tercer puertorriqueño en ganar un campeonato en la NBA.

El armador reserva de los Knicks de Nueva York cargó el trofeo Larry O’Brien mientras ondeaba la monoestrellada en la tarima de premiación, luego de que su equipo remontara para derrotar 94-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de la Final de la NBA.

Alvarado nació y se crió en Brooklyn, pero tiene raíces boricuas por su padre, quien lleva su mismo nombre. Para Nueva York, el centro representó el fin de una espera de 53 años desde la segunda y última ocasión que la franquicia alcanzó la cima de la mejor liga del mundo.

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“No puedo explicarlo en palabras. Es especial. Esto es algo que vamos a celebrar toda la vida. Estoy muy feliz de que lo logramos y la forma en que lo hicimos. Fue especial”, dijo Alvarado a la cadena MSG Network después del triunfo.

El puertorriqueño José Alvarado celebra después de ganar el campeonato de la NBA con los Knicks de Nueva York. ( Carlos Ramírez )

El primer boricua que se coronó campeón en la NBA fue Alfred “Butch” Lee con los Lakers de Los Ángeles en 1980, cuando ganaron 4-2 la Final contra los 76ers de Filadelfia. Lee formó parte de la plantilla de los Lakers, pero no vio acción debido a una grave lesión en la rodilla que lo dejó fuera y eventualmente lo obligó a retirarse.

El segundo fue José Juan Barea con los Mavericks de Dallas en 2011, quienes superaron al Heat de Miami de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh en seis partidos. Barea, a diferencia de Lee y Alvarado, fue titular en los últimos tres juegos de la serie, que resultaron en victorias para darle a Dallas su primer título.

Carlos Arroyo también jugó en la Final de la NBA con los Pistons de Detroit en 2004, pero su equipo fue dominado 4-1 por los Lakers.

Como suplente, Alvarado tuvo minutos limitados en la Final de la NBA, pero jugó un rol importante en el cuarto partido, recordado por la “mano derecha de Dios”. Esto debido a un tapeo de OG Anunoby que le dio la ventaja definitiva a los Knicks con apenas 1.2 segundos en el reloj.

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El puertorriqueño, en cambio, jugó 16 minutos viniendo del banco y anotó ocho puntos, todos en el cuarto parcial, tirando de 4-3 de campo, incluyendo dos triples. Su desempeño no pasó por debajo del radar y le ganó elogios del dirigente de Nueva York, Mike Brown, y del legendario Magic Johnson.

20 Fotos Los Knicks derrotaron a los Spurs en el quinto juego de la Final de la NBA para capturar el campeonato en la NBA por primera vez en 53 años.

“En ese momento estaba pensando en cómo podríamos encender esa energía y ganar ese juego. En estos playoffs, cada vez que llamaban a alguien, respondíamos y todos nos respaldábamos”, recordó el armador.

“Ese día fue necesario que yo estuviera en el cuarto periodo e hicimos las jugadas necesarias. Esos fueron probablemente los mejores ocho puntos de mi carrera”, continuó.

Alvarado, quien promedió 4.2 puntos, 2.6 rebotes y 1.4 asistencias a lo largo de la serie, fue convocado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para la tercera y última clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Puerto Rico tiene en agenda dos juegos cruciales como visitante ante Canadá y Bahamas el 3 y 6 de julio, luego de ganar solo uno de los encuentros que disputó en las primeras dos ventanas.