El cuerpo del hijo de Manolo Cintrón, asistente de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), será expuesto el martes a partir de la 1:00 p.m. en la Funeraria Villa Nevárez en Río Piedras.

La información fue confirmada por el propio entrenador a Primera Hora . El fallecimiento de Manuel Cintrón Sentmanat, conocido cariñosamente como “Manolito”, fue dado a conocer el jueves por su padre a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Tenía 30 años. Cintrón Sentmanat residía en Toa Baja junto a su pareja y se encontraba próximo a completar sus estudios universitarios.

“Hoy mi corazón está roto. Vuela alto hijo querido”, escribió Cintrón en la publicación. “Te voy a extrañar. Te veo pronto. La prueba más dura de mi vida. Chucho, te amo”.

Su padre, además de ser asistente de los Atléticos, dirigió a los Leones de Ponce al campeonato en 2004 y fungió como técnico en propiedad de la Selección Nacional. Como jugador, fue parte del equipo de San Germán que ganó el cetro del BSN en 1985.