Walter Hodge Jr. entiende que los Cangrejeros de Santurce aún no están jugando su mejor baloncesto, pese a que volvieron a meterse en la pelea por un boleto a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras la contratación del dirigente David Rosario.

Con apenas ocho partidos restantes en la temporada regular, Santurce ocupa la quinta posición de la Conferencia A con marca de 12-14, luego de defender el jueves el Coliseo Roberto Clemente ante los Indios de Mayagüez.

Minutos después del triunfo, el veterano armador aprovechó el momento que atraviesan los Cangrejeros para lanzar una advertencia a los demás equipos del BSN de cara a la postemporada con la personalidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

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“Pienso que deben coger miedo porque no estamos jugando nuestro mejor baloncesto y nos vemos muy bien. Nos estamos viendo muy bien y vamos a seguir mejorando como equipo. Estamos entendiendo nuestros roles y nos van a ver, nos van a ver”, dijo Hodge Jr. a preguntas de Primera Hora antes de bromear con tirar el micrófono en una conferencia después del juego.

A pesar de tener el mismo récord que los Mets, Santurce posee el quinto lugar de la Conferencia A debido a que Guaynabo ganó tres de los cuatro encuentros de la serie particular entre ambos equipos. El cuarto juego será el lunes en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Lo cierto es que Rosario le ha vuelto a dar vida a unos Cangrejeros que parecían destinados al desastre. Bajo su dirección, Santurce juega para 5-2 y promedia 94 puntos por juego. Sin embargo, la ofensiva nunca fue un problema para el quinteto de la capital.

La diferencia ha estado en el otro lado del tabloncillo, donde han mejorado de forma notable al permitir apenas 90.4 unidades por noche, lo que los convierte en el tercer mejor equipo defensivo en comparación con las medias que ha acumulado el resto en lo que va del torneo. Esto luego de una gira de cinco partidos en la carretera, en la que solo perdieron dos.

“Creo que lo que aprendimos en esa gira fue la paciencia al momento de mover el balón, tirar el tiro correcto y saber quién tiene la mano caliente. Creo que eso era algo que nos faltaba como equipo, aunque nos llevamos muy bien”, comentó el tres veces campeón del BSN.

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“Esto es uno de los mejores equipos que he podido estar dentro y fuera de la cancha. La unión que tenemos es increíble y creo que, para nosotros mejorar como equipo, teníamos que unirnos más en la ofensiva y en la defensa”, abundó.

Hodge Jr., de 39 años, ha sido esta temporada uno de los jugadores más productivos de Santurce, con un promedio de 13.3 puntos y un 39.2 por ciento de acierto en sus tiros de tres. El jueves formó parte del cuadro titular, mientras que Ángel Rodríguez salió del banco en una movida sorpresiva por parte de Rosario.

La apuesta del experimentado entrenador rindió frutos, con Hodge Jr. y Rodríguez combinándose para 42 unidades. El primero sumó 18 tantos, además de tres rebotes y cinco asistencias, a la vez que el segundo añadió 24 tantos, cuatro capturas y seis asistencias.

“La semana pasada nuestro líder, que es Ángel Rodríguez, dio un mensaje y creo que estamos tratando de encontrar cuáles son las mejores variaciones que tenemos. Entiendo que hemos usado 14 cuadros diferentes para ser el mejor que podamos ser”, explicó el base.

“Lo hablamos hace dos o tres días. Ver cómo podemos hacer que Ángel pueda terminar el partido sin problemas de faltas. Eso es algo bien importante y creo que lo logramos hoy (jueves). Somos un equipo capaz de competir sin importar quién empiece, al final del día todos queremos ganar”, agregó.

El próximo partido de los Cangrejeros será el sábado ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.