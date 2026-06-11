Con el inesperado retiro de Tremont Waters, Puerto Rico se quedó sin la figura que le trajo gloria al programa nacional en el pasado ciclo olímpico.

El armador, de tan solo 28 años, se convirtió rápidamente en la bujía ofensiva de la Selección Nacional, al igual que Carlos Arroyo y José Juan Barea en su momento.

Ahora esa responsabilidad que asumió Waters desde su debut con el equipo adulto en 2022 pasará a otro base en la tercera y última ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Además del armador de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) incluyó en la preselección para la próxima ventana a José Alvarado y André Curbelo, dos jugadores que muy bien podrían asumir ese rol protagónico en la Selección Nacional.

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Sin embargo, Alvarado no estaría disponible en las ventanas de noviembre y febrero debido a su compromiso con los Knicks de Nueva York en la NBA, lo que abre el camino para que Curbelo, actual estrella de los Atléticos de San Germán, tome la batuta como el nuevo mariscal de campo del programa.

“Curbelo es parte del programa nacional y está convocado. Esperemos que esté con nosotros. Decir que va a ser el sustituto de Waters… yo creo que hay que ver cómo se va a incorporando”, respondió Yum Ramos, presidente de la FBPUR, en una entrevista con Primera Hora sobre el posible nuevo rol de Curbelo.

“André tiene muchísimo talento y es un gran jugador, pero nuestro programa se compone de más de 30 jugadores”, continuó.

En apenas su segunda temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Curbelo luce como un sólido candidato para ganar el premio de Jugador Más Valioso.

Promedia 15.7 puntos, 6.4 rebotes y 6.7 asistencias por juego, y es una de las principales razones por las que San Germán ponchó el primer boleto a la postemporada.

Fue suspendido por la FBPUR de forma indefinida tras un patrón de indisciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, pero regresó al programa nacional cuando fue convocado para el AmeriCup 2025.

No obstante, a última hora tuvo que ser sustituido por Iván Gandía debido a un diagnóstico de apendicitis, lo que le impidió participar en el torneo.

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“Vamos ventana a ventana viendo cuáles son los jugadores que están disponibles, dependiendo de los compromisos que tengan. Este sistema de FIBA lo que hace es que uno tenga que ampliar nuestro núcleo de jugadores para poder participar”, comentó Ramos.

Conversación sincera con Waters

El presidente de la FBPUR, por otra parte, compartió que el martes tuvo una larga conversación con Waters y su agente, en la que le comunicaron sus intenciones de retirarse de la Selección Nacional horas antes de anunciarlo en sus redes sociales.

Según Ramos, Waters entiende que, tras la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en febrero de 2025, debe enfocarse por completo en su recuperación y en el futuro de su carrera profesional.

“Tuve una comunicación con su agente y él muy buena y profesional antes de que lo anunciara. Dijo que se retiraba porque viene de una lesión bien grande que lo dejó fuera por un tiempo y todavía no se siente al 100 por ciento”, recordó el presidente de la FBPUR.

“Entiende que necesita enfocarse en lo que va hacer. Le pregunté si estaba seguro de esta decisión porque creo que es muy joven para tomar este tipo de decisiones, pero se le respeta”, agregó.

Tremont Waters lanza al canasto durante el Repechaje Olímpico en el Coliseo de Puerto Rico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El armador nacido en New Haven, Connecticut, hizo historia en el pasado ciclo olímpico al ayudar a Puerto Rico a clasificar a la Copa del Mundo 2023 en Filipinas y a los Juegos Olímpicos de París 2024 después de ganar el Repechaje en el Coliseo José Miguel Agrelot.

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Fue el primer pase a las Olimpiadas del Equipo Nacional masculino desde Atenas 2004. Sin embargo, esa fue la última vez que vistió el uniforme patrio debido a su rotura en el tendón de Aquiles, que lo dejó fuera de acción por más de un año.

Confirmado Enrique Freeman

Ramos adelantó que, además de Alvarado, Enrique Freeman confirmó que jugará con Puerto Rico en la venidera ventana, lo que marcará su debut con la Selección Nacional. Freeman, de 25 años, es hijo de la boricua Tania Torres y milita con los Timberwolves de Minnesota en la NBA.

El presidente de la FBPUR también indicó que, de no recuperarse a tiempo de su lesión en la ingle, Ysmael Romero sería sustituido por Tai Odiase, mientras que sigue en conversaciones para la posible integración de los hermanos Markus y Jordan Howard.

Puerto Rico tiene en agenda dos partidos cruciales como visitante ante Canadá y Bahamas el 3 y 6 de julio como parte de la tercera ventana, luego de ganar apenas uno de los cuatro encuentros que disputó en las primeras dos.

Canadá, aunque ya aseguró su pase a la siguiente ronda, publicó su lista de convocados, que incluye a enebeístas como Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks y RJ Barrett. Bahamas, en cambio, convocó a Deandre Ayton, Buddy Hield y Eric Gordon.