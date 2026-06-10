El armador Tremont Waters anunció este miércoles su retiro de la Selección Nacional de Baloncesto a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La determinación de Waters llega después de que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunciara el pasado viernes la preselección de 24 jugadores para la tercera ventana clasificatoria de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027 donde el canastero figuraba entre los convocados.

Puerto Rico enfrentará a Canadá el 3 de julio y a Bahamas el 6 de julio, ambos como visitante, en partidos correspondientes al Grupo B de las Américas.

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“Con el corazón lleno de gratitud y humildad, anuncio formalmente mi retiro de la Selección Nacional de Puerto Rico”, escribió Waters, quien agradeció al cuerpo técnico, sus compañeros, la federación y la fanaticada por el respaldo recibido.

“Fue un honor vestir la camiseta. Dios bendiga a la Isla, los amo. Atentamente, Sr. Aguas”, agregó.

Waters debutó con la Monoestrellada en el AmeriCup 2022. Desde entonces, participó en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los clasificatorios para ambos eventos.

“Representar a Puerto Rico ha sido uno de los mayores honores de mi carrera deportiva. Estoy profundamente agradecido por las relaciones construidas, las lecciones aprendidas y los recuerdos creados mientras representaba a Puerto Rico… desde mi debut en el Coliseo Roberto Clemente hasta alcanzar la cima de cualquier deporte conocido por el ser humano: los Juegos Olímpicos. Aunque ha sido extremadamente difícil lidiar con esto en mi mente, este último año y mi recuperación de la lesión severa en el tendón de Aquiles me han permitido ver con mayor claridad muchas verdades y realidades sobre la carrera de un atleta. He tenido mucho tiempo para hablar con Dios y reflexionar sobre esta decisión. En mi corazón, sé que es el momento adecuado", dijo el canastero de los Gigantes de Carolina-Cánovanas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Así como he aprendido y me he desarrollado en la cancha durante mi tiempo con la selección nacional, también me ha enseñado a ser un joven más pulido, intencional y reflexivo. He jugado baloncesto toda mi vida y he enfrentado los altibajos que eso conlleva. Una cosa es que tus padres estén orgullosos del atleta en el que te has convertido desde que empezaste a jugar baloncesto, pero otra muy distinta es que estén orgullosos del HOMBRE en el que te has convertido a través de todo ese proceso. Algo que siempre me decían de niño era: “deja que te haga mejor, nunca amargado, hijo”. De eso se trata una recuperación tras cualquier lesión, y eso por sí solo me da un nivel de paz que es indescriptible", añadió el jugador, de 29 años.

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Waters no jugaba con el Equipo Nacional desde que sufrió una rotura del tendón de Aquiles días antes de la tercera ventana clasificatoria al AmeriCup 2025. La dolencia provocó que también se perdiera la pasada temporada del BSN, pero regresó este año. Durante su carrera con el quinteto patrio, promedió 16.2 puntos, 6.7 asistencias y 2.5 rebotes por partido.

Previo a su decisión, fuentes cercanas a Waters le comunicaron a Primera Hora que el jugador no tenía intención de hablar acerca de la Selección Nacional. Según reportes, el armador está descontento con el programa nacional desde que pidió un tratamiento de crioterapia (tina de hielo) en el Repechaje Olímpico, celebrado en julio de 2024, y el personal de la FBPUR no pudo proveerlo de inmediato.

El periodista Joseph Reboyras colaboró en esta historia.