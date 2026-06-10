Los Vaqueros de Bayamón incorporaron el martes a su rotación a Damian Jones, la última pieza que les faltaba para completar el trío de refuerzos con el que intentarán repetir como campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) esta temporada.

Bayamón utilizó el año pasado la misma fórmula que llevó a los Criollos de Caguas al campeonato en 2024: mantener el mismo trío de importados desde el inicio de la temporada. Pero, con el paso de la presente campaña, se vieron obligados a realizar múltiples cambios.

Antes de que Jones, Jassel Pérez y Jae Crowder jugaran el martes por primera vez juntos, los Vaqueros tuvieron como refuerzos a Jamarion Sharp, Xavier Cooks y Jaylin Galloway.

PUBLICIDAD

Sharp vistió el uniforme de los campeones defensores mientras Cooks y Galloway terminaban su participación en la final de la NBL de Australia. Los australianos, por su parte, dejaron la franquicia de forma inesperada a finales de mayo.

Aun así, el dirigente Christian Dalmau mantuvo el barco a flote y Bayamón subió a la primera posición de la Conferencia A del BSN tras mejorar su marca a 18-10 con su abultada victoria del martes por 105-63 sobre los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

“Cuando tienes a los refuerzos desde el principio, tienes el equipo acoplado desde el día uno. Es una ventaja, pero no es nada nuevo en esta liga, donde los refuerzos entran y salen. Uno se acopla a lo que tiene. Entiendo que es parte de lo que nos toca hacer, pero definitivamente todo dirigente o equipo quisiera tener a su equipo completo desde el primer día”, dijo Dalmau en un aparte con la prensa después del aplastante triunfo contra Arecibo.

“Nosotros sabíamos desde el día uno que íbamos a empezar sin refuerzos y que después iba a llegar un solo refuerzo. El mensaje a los muchachos siempre fue claro: ‘Esto es lo que hay. Vamos a trabajar duro y buscar la manera de sacar victorias’. Los muchachos aceptaron el reto y así ha sido”, continuó.

Jones, de 30 años y 6’11”, debutó ante los Capitanes con 11 puntos, tres rebotes y dos bloqueos en 18 minutos. Quizá no fue una actuación como las que solía firmar McGee con los Vaqueros, pero hizo su trabajo frente a un diezmado quinteto de la Villa del Capitán Correa que atraviesa una racha de cinco derrotas desde la partida de Jack McVeigh.

PUBLICIDAD

Con solo seis partidos restantes en la regular, Dalmau tratará de que el dos veces campeón de la NBA con los Warriors de Golden State se acople lo más rápido posible al estilo de juego de Bayamón.

“(Jones) es un jugador alto y atlético que cambia el tiro debajo del canasto y puede anotar el tiro de afuera. Nos puede ayudar mucho en defensa. Fue su primer juego y nosotros tenemos un sistema ofensivo y defensivo largo, así que hay muchas cosas que estamos todavía conociéndonos”, comentó el técnico.

Pérez, en cambio, ha demostrado su poder de anotación en sus primeros tres juegos con los Vaqueros al promediar 24 puntos, incluyendo un 42.1 por ciento de acierto en triples. Estos números convierten al dominicano en el mejor jugador ofensivo de Bayamón en lo que va del torneo, seguido por Cooks con una media de 15.2 unidades por encuentro.

“Nosotros sabemos lo que Jassel puede hacer. Jassel es un jugador bien talentoso ofensivamente. Defensivamente también juega con mucha garra. Entiendo que, con este grupo, un jugador como él nos hacía mucha falta”, sostuvo el entrenador.

Jassel Pérez, de los Vaqueros de Bayamón, rebasa a Jonathan Zhao, de los Capitanes de Arecibo, para completar un donqueo. ( BSN / José Santana )

Lo cierto es que, aunque Eddie Casiano parece ser el principal aspirante, la posición en la que se encuentran los Vaqueros pese a su atípica campaña hace a Dalmau un sólido candidato al premio Dirigente del Año. Como mentor, ganó el año pasado el campeonato del BSN, pero nunca ha cargado este galardón. No obstante, confesó que no es un premio al que le presta atención.

PUBLICIDAD

“El premio que yo quiero es el campeonato. Todo lo que es individual no es satisfactorio. La realidad del caso es que uno quiere quedar campeón y ese es el mayor premio que puede tener cualquier coach o jugador”, opinó el dirigente.

Sin pensar mucho en Duarte

A pesar de que Jones, Pérez y Crowder vislumbran ser los importados con los que Bayamón terminará la campaña, todavía la puerta puede estar un poco abierta para Chris Duarte.

El dominicano firmó un contrato de dos temporadas con una opción para una tercera con el Unicaja Málaga en la Liga ACB de España, pero fue suspendido por el club a principios de mayo tras unas expresiones que realizó durante la Final Four de la Basketball Champions League.

Según reportes de la prensa española, la relación entre el equipo y el jugador está rota y en cualquier momento podrían rescindir su contrato. El coapoderado de los Vaqueros, Carlos Arroyo, compartió hace unas semanas a Primera Hora que sigue de cerca el caso de Duarte con el Málaga, pero Dalmau ha preferido enfocarse en los importados que tiene al momento.

“Sé que Carlos tiene mucha comunicación con él, pero el caso de Chris es un poco complicado porque tiene un contrato multianual. No se sabe qué negociaciones pueda llegar con ellos allá y eso es algo que nosotros hemos respetado”, señaló Dalmau.

“Nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos aquí el día de hoy. Si en la marcha se diera, son decisiones que tenemos que tomar, pero al día de hoy no podemos pensar en Duarte, sino en los jugadores que tenemos”, abundó.

Chris Duarte, a la izquierda, junto a Danilo Gallinari en la pasada temporada del BSN. ( BSN )

Los Vaqueros, que han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos, viajarán el viernes al Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito” para visitar a los Osos de Manatí, sus rivales de la Conferencia A.