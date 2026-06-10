Bayamón. El show del “Rey del Pop” llegó a Bayamón. Jassel Pérez anotó 19 de sus 23 puntos en la primera mitad para guiar el martes a los Vaqueros a un arrollador triunfo por 105-63 sobre los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Con este resultado, Bayamón se adueñó de la primera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al mejorar su marca a 18-10. Arecibo, en cambio, empeoró a 14-10 tras sufrir su quinto revés consecutivo desde la salida de Jack McVeigh.

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Pérez, además, repartió ocho asistentes y atrapó seis rebotes. Le siguió Stephen Thompson Jr. con 19 unidades. Damian Jones, el nuevo centro refuerzo de los Vaqueros debutó con 11 tantos y tres capturas.

“Fue increíble. La energía fue impresionante. Que mi primer juego sea una victoria tan amplia siempre es bueno”, , expresó Jones a preguntas de Primera Hora después de la amplia victoria.

“Me habían dicho antemano lo apasionado que son los fanáticos aquí, así que estaba esperando por ansias este partido y no me decepcionaron”, abundó.

Por los Capitanes, los únicos jugadores con doble dígito en anotación fueron Malachi Smith con 12 puntos y Jonathan Zhao Olmos con 11. Arecibo no tuvo disponibles en este partido a Rafael Pinzón (rodilla), Derrick Walton Jr. (espalda), Juan Pablo Piñeiro (abductores), Justin Reyes (cabeza) por lesiones.

“Cero ritmo, pero ya he pasado por esto. Pase una racha de seis derrotas en Quebradillas y ocho en Guayama. Tu puedes hablar de lo que has pasado, aunque siempre duele porque llevábamos un ritmo y ahora se interrumpe, pero nos vamos a reagrupar. Eso yo te lo aseguro a ti”, dijo el dirigente de los Capitanes, Juan Cardona.

Alfonso Plummer no pudo hacer su debut por enfermedad, pero confirmó a este medio que jugará el jueves ante los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

En el Coliseo Raymond Dalmau, los Piratas de Quebradillas vencieron, 90-84, a los Leones de Ponce. Quebradillas ahora juega para 10-19, mientras que Ponce presenta balance de 11-18.

La ofensiva de los Piratas fue guiada por Emmanuel Mudiay y Víctor Liz, quienes se sumaron para 40 puntos con 20 cada uno. Phillip Wheeler añadió 19 unidades.

En causa perdida, Jalen Crutcher y Brady Manek finalizaron con 21 tantos, respectivamente.

Así las cosas, los Atléticos de San Germán, líderes de la Conferencia B, se convirtieron en el primer equipo en clasificar a la postemporada del BSN.