Jassel Pérez dejó claro en sus primeros dos juegos con los Vaqueros de Bayamón la clase de refuerzo que será esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Debutó el pasado miércoles con 20 puntos en el revés en tiempo extra ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Pero el sábado confirmó esas buenas sensaciones al anotar 29, incluidos dos triples en el minuto final que sentenciaron el triunfo sobre los Mets de Guaynabo y por los cuales festejó con su reconocida celebración de Michael Jackson.

Con el baile, el dominicano volvió a hacer honor al legendario artista y el BSN conoció oficialmente al “Rey del Pop”. La celebración, sin embargo, ya la había realizado antes en suelo boricua durante un amistoso entre Puerto Rico y República Dominicana rumbo al AmeriCup 2025, que se llevó a cabo en agosto pasado en el Coliseo Roberto Clemente.

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“Creo que eso ya viene conmigo. Eso creo que lo hice por primera vez allá en la liga de Dominicana en la serie entre Titanes y Cañeros. Ya me he quedado con eso. A la gente le gusta y a mí también”, contó Pérez sobre su celebración en un aparte con GFR Media.

“Me gusta mucho Michael Jackson. Si tú supieras que yo no sé inglés, pero me gustaba cómo bailaba. Yo soy muy loco y creativo. Lo que me salga yo lo hago y ya”, continuó.

Pérez, de 24 años, fue contratado por los Vaqueros tras la salida de los australianos Xavier Cooks y Jaylin Galloway. Compartió que el propio Carlos Arroyo, coapoderado de Bayamón, se comunicó hace unas semanas con su agente y luego ambos tuvieron una conversación que selló su llegada a la llamada “liga más dura”.

“Carlos Arroyo se comunicó con mi agente y luego quería hablar conmigo sobre qué pensaba de la liga. Me preguntó si había visto la liga y me sentía preparado para venir aquí. Lo que me salió fue decirle que estoy listo, que se olvide del mundo, porque estoy listo y vengo a dar lo mejor de mí aquí”, recordó el joven canastero.

Conversó con Duarte antes de su llegada

Pérez no es el primero ni tampoco será el último dominicano que pisa el BSN. Rigoberto Mendoza y Víctor Liz, dos de las principales figuras del baloncesto de la isla hermana, actualmente ven acción en la liga. De hecho, uno de los tres importados de Bayamón en la temporada anterior fue el quisqueyano Chris Duarte, con quien habló antes de llegar a un acuerdo con los campeones defensores de la “más dura”.

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“Antes de venir para acá hablé con él. Le pregunté qué le parecía el BSN. Me dijo que viniera a romper y a demostrar el talento que yo tengo. Creo que él está muy orgulloso de mí”, indicó Pérez. “Esta es una gran liga, si no la mejor, es una de las mejores de Latinoamérica. Aquí compiten muchos jugadores de selección y es una buena plataforma para demostrar el talento que Dios nos ha dado”.

Lo cierto es que Duarte dejó la vara alta para Pérez. En su paso por Bayamón, promedió 19.5 puntos, 4.9 rebotes y 4.8 asistencias, y, junto a Danilo Gallinari y JaVale McGee, condujo a los Vaqueros a su decimoséptimo campeonato en el BSN. El joven escolta reconoce la cultura ganadora de la franquicia a la que se integró, por lo que prometió dejarlo todo en cancha sin importar el rol que el dirigente Christian Dalmau le asigne.

Jassel Pérez, refuerzo de los Vaqueros, se apresta a anotar contra los Mets. ( José Raúl Santana )

“Yo vengo a dar todo lo que necesite el equipo. Lo que ellos quieran, yo estaré ahí para hacerlo. Me he sentido bien en estos primeros dos juegos con mis compañeros y el staff. Me siento como en casa y con mucha confianza. Yo vengo a dar lo que el equipo necesite. Desde que llegué me dijeron que cogiera confianza, y jugara como realmente yo juego”, aseguró el dominicano.

Experiencia en España

Pérez cuenta con experiencia en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) de República Dominicana, la G League de la NBA y la Superliga Profesional de Baloncesto (LPB) de Venezuela, pero pasó el último año en la ACB de España con el Covirán Granada, club que descendió a mediados de mayo a la segunda división de ese país.

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Allí, el quisqueyano acumuló una media de 11.3 puntos, 3.8 capturas y 1.8 asistencias por partido, lo que le sirvió como una vivencia enriquecedora a pesar del descenso del Granada.

“España es la segunda mejor liga del mundo. Realmente, allí se aprende cada día diferentes sistemas y jugar sin el balón. La liga de España es muy diferente a las demás en defensa, en todo”, opinó el jugador.

Pérez jugará esta noche su primer juego con los Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez, cuando reciban la visita de los Capitanes de Arecibo. El quinteto de la Villa del Capitán Correa atraviesa una racha de cuatro derrotas en línea.