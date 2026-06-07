Gurabo. Mario “Quijote” Morales podrá ser el máximo referente de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Mets, pero también dejó un legado en Gurabo que fue honrado la noche del sábado.

Los Mets aprovecharon su traslado temporal al Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo, debido a las remodelaciones de la cancha que lleva el nombre de Morales, para retirar en el medio tiempo del partido contra los Vaqueros de Bayamón el icónico número 15 que vistió con los Alpinistas en la Liga Puertorriqueña durante la década de 1980.

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El desaparecido torneo, que no tiene nada que ver con la actual Liga de Baloncesto Puertorriqueña, fue fundado en 1984 y servía como un circuito de desarrollo en el que jugadores del BSN participaban como refuerzos.

“Jugué aquí siete años, si mal no recuerdo. Empecé en 1986. Era una liga de desarrollo en la que básicamente jugaban jugadores del pueblo con un refuerzo del BSN, pero con el tiempo aumentaron a dos”, contó Morales, de 68 años, en un aparte con Primera Hora previo al juego.

“Yo era el refuerzo de Gurabo. Recuerdo que en el primer año llegamos a las semifinales. Nunca ganamos la liga, pero siempre entrábamos a los playoffs”, continuó.

Morales, cuyo número 15 con los Mets fue retirado hace unos años, compartió que fue nombrado Jugador Más Valioso en su primer año en la Puertorriqueña. Según el mítico canastero, el torneo incluía un mes de pretemporada y dos de competencia. Además, se disputaba durante el receso del BSN, lo que les permitía a los jugadores mantenerse en ritmo para la siguiente campaña.

“La liga era buena porque te ayudaba a mantenerse en condición. No es lo mismo correr, alzar pesas o tirar bola en una cancha que jugar un baloncesto duro. En la época que yo jugué por lo general se jugaba desde enero hasta marzo y el BSN empezaba en mayo. Era tremenda oportunidad para uno ir cayendo en forma”, recordó.

Al igual que los Mets este año, los Alpinistas solían jugar como locales en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández. De acuerdo con Quijote, la instalación tenía entonces una capacidad para 600 personas y las gradas siempre estaban repletas.

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Y aunque su paso por los Alpinistas en la Puertorriqueña no es tan conocido como su legado con los Mets, relató que todavía hay fanáticos que lo detienen para recordar aquellos años en Gurabo. Morales, a su vez, entiende que tal vez la liga pudo haber desaparecido porque con el tiempo perdió la esencia que la distinguía del BSN.

“Eso pasó hace más de 30 años y todavía hay gente que me saluda y se recuerda de esos años que estuve aquí. Empezó como una liga de desarrollo, que era un buen propósito. Al final, se convirtió casi en una liga superior. Ahí yo creo que murió un poquito porque había competencia entre las dos ligas y los apoderados del BSN pusieron presión”, opinó.

Favorece una liga de desarrollo

En la actualidad, existe la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, que arrancó en 2018 y cuenta con 40 equipos. También promueve que los jugadores representen a sus respectivos pueblos, pero prohíbe la participación de jugadores activos en el BSN.

Por ello, Morales entiende que debería existir una alternativa que permita a los canasteros profesionales del patio mantenerse activos durante la temporada muerta del BSN sin tener que abandonar la isla.

“Creo que es una buena opción, siempre y cuando no se convierta en una competencia porque entonces va a haber pelea entre los dos. Sería una buena alternativa. Quizá ocho jugadores que no sean del BSN y tres o cuatro del BSN. Así se ayuda a que los jóvenes tengan ese nivel competitivo y echen para adelante, al igual que jugadores del BSN que no puedan jugar afuera de Puerto Rico”, sostuvo.

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Morales es el segundo mejor anotador de todos los tiempos del BSN con 15,293 puntos en 675 juegos a lo largo de 24 temporadas. Es solo superado por Georgie Torres, quien finalizó su carrera con 15,863 unidades. De hecho, Morales y Torres son los únicos jugadores en la historia de la liga que rebasaron los 13,000 tantos, ya que el tercero en la lista es Mario Butler con 12,252. Además, ganó tres campeonatos en 1980, 1982 y 1989, y fue nombrado Jugador Más Valioso en cuatro ocasiones.

Los datos de Morales en el BSN utilizados en esta historia fueron recopilados por el historiador deportivo Jorge Francisco “Paquito” Rodríguez.